Advies: ontmoedig gebruik van houtkachels, soms via een stookwaarschuwing

Ongebreideld hout stoken geeft milieuoverlast en het schaadt de gezondheid, aldus het platform. Daarin hebben Nederlandse gemeenten, kennisinstituten TNO en ECN, gezondheidsorganisaties RIVM, Longfonds en GGD zitting.

Lees verder na de advertentie

In Nederland bezit naar schatting 14 procent van de huizen een hout­ver­bran­der, een kachel of haard. Dat aantal nam de laatste jaren toe

Zo’n 10 procent van de Nederlanders ondervindt jaarlijks hinder van houtstook, zeggen de schrijvers in hun 'brandbrief'. Zeker bij windluw weer kunnen roet- en fijnstofdampen in de omgeving blijven hangen, waarschuwen ze. Platform Houtrook en Gezondheid adviseert staatssecretaris Van Veldhoven (D66, milieu) om het probleem aan te pakken in het nieuwe nationaal plan luchtkwaliteit. Daarin legt het kabinet de aanpak vast van stik- en fijnstof, die lokaal vooral overlast geven, van verkeer en intensieve veehouderij. 'Ontmoediging' van houtstook moet volgens de adviesclub ook in het plan terechtkomen. De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche steunt het advies.

Volgens Platform Houtrook en Gezondheid zijn er verschillende maatregelen denkbaar. Voorlichting over beter stookgedrag, minder en met kurkdroog hout, kan helpen. Net als strengere eisen aan kachels. Een andere suggestie: een stookwaarschuwing of -verbod bij windstil weer. De huidige subsidieverlening aan (relatief efficiënte en schone) pelletkachels stelt het platform ook ter discussie.