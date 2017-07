Advies Hof: EU-staten mogen UberPop verbieden

Europese lidstaten mogen taxidiensten van UberPop verbieden en strafbaar stellen, zonder dit vooraf aan de Europese Commissie voor te leggen. Dat concludeert advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europese Hof van Justitie in een advies over een zaak tussen Uber en een Franse overheid. De rechters van Europese Hof moeten nog tot een uitspraak komen, maar die volgen in de regel het advies van de advocaat-generaal.

Lees verder na de advertentie

In de zaak voor het Europese Hof gaat het om een strafrechtelijke vervolging die de Franse overheid tegen UberPop had ingesteld. Uber voerde voor de Franse rechter aan dat de strafvervolging onrechtmatig was. De Franse overheid zou zich namelijk baseren op een Franse wet uit 2014 die volgens een Europese richtlijn eerst had moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Volgens Uber biedt het bedrijf slechts in­for­ma­tie­dien­sten aan en is het geen vervoersdienst

De Franse rechter legde de kwestie voor aan het Europese Hof. Advocaat-generaal Szpunar concludeerde gisteren dat Europese lidstaten nationale wetten die bepaalde vervoersactiviteiten strafbaar stellen niet aan de Europese Commissie hoeven voor te leggen. Zou het een informatiedienst zijn, zoals Uber beweert, dan zou dit in de regel wel moeten.

Vervoersdienst Volgens Uber biedt het bedrijf slechts informatiediensten aan en is het geen vervoersdienst. Het bedrijf zou alleen online particuliere chauffeurs en klanten samenbrengen. De advocaat-generaal concludeerde in mei in een zaak tussen de Spaanse overheid en Uber echter dat het wel degelijk om een vervoersdienst gaat. Anders dan bedrijven die bijvoorbeeld online vliegtickets verkopen, heeft Uber volgens de advocaat-generaal veel te zeggen over de ritprijs en het functioneren van de chauffeurs. De rechters van het Europese Hof moeten zich nog over deze zaak uitspreken. Dochter UberPop is omstreden en in een groot aantal landen verboden, omdat het werkt met niet-pro­fes­si­o­ne­le chauffeurs Maar ook als het Europese Hof zou vinden dat Uber informatiediensten aanbiedt, zouden de Fransen hun verbod van UberPop volgens de advocaat-generaal niet eerst aan de Europese Commissie hoeven voor te leggen. Het Amerikaanse miljardenbedrijf Uber is actief met verschillende vervoersdiensten in 626 steden wereldwijd. Via een app worden klanten in contact gebracht met particuliere chauffeurs. Dochter UberPop is omstreden en in een groot aantal landen verboden, omdat het werkt met niet-professionele chauffeurs die niet over benodigde vergunningen zouden beschikken.

Tegenslag Uber zegt dat het al sinds 2015 niet meer actief is met UberPop in Frankrijk. In Nederland werd UberPop verschillende keren op de vingers getikt, waarop het de activiteiten in 2015 staakte. Uber biedt onder meer in de Randstad nog wel specifieke vervoersdiensten aan als UberX en UberVan, waarvoor wel professionele chauffeurs worden ingezet. Ook in Duitsland is UberPop verboden, maar in bijvoorbeeld Polen en Finland is de dienst is nog actief. De zaak is een nieuwe tegenslag voor Uber. Twee weken geleden stapte Uber-topman en -oprichter Travis Kalanick op. Zijn positie werd onhoudbaar door een reeks schandalen, waaronder beschuldigingen aan het adres van medewerkers van seksuele intimidatie, diefstal van bedrijfsgeheimen en het misleiden van toezichthouders.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.