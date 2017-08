Advies aan minister Schippers: vergoed Nip-test niet vanuit het basispakket

Dat staat volgens de Volkskrant in een brief van het Zorginstituut aan minister Schippers van volksgezondheid. Het kabinet besluit een keer per jaar over de samenstelling van het basispakket. Het Zorginstituut heeft een zware stem in die besluitvorming

Bij de Niet invasieve Prenatale Test, de zogenoemde Nip-test, wordt tijdens de zwangerschap gescreend hoe groot de kans is dat een kind geboren wordt met het syndroom van Down, Edwards of Patau zodat ouders zelf kunnen bepalen of ze het kind ter wereld willen laten komen.

Die test zou alleen vergoed moeten worden als daar een medische indicatie voor is, vindt het Zorginstituut. Dat betekent dat het aannemelijk moet zijn dat de vrouw een verhoogd risico heeft op een kind met het Syndroom van Down, bijvoorbeeld omdat het in de familie voorkomt of wanneer de vrouw eerder in verwachting is geweest van een kind met een van de drie syndromen.

Voor alle vrouwen De Nip-test is sinds april dit jaar beschikbaar voor alle vrouwen. Zwangere vrouwen die de test willen doen, moeten 175 euro zelf betalen. De rest wordt vergoed via een subsidieregeling die tot 2020 geldt. Jaarlijks kost deze regeling 26 miljoen euro. Voordat die regeling gold, was de test in Nederland alleen beschikbaar voor risicogroepen. Vrouwen moesten eerst een zogenoemde combinatietest doen die een verhoogd risico moest aantonen. Alleen dan mochten zwangere vrouwen een Nip-test laten doen.

Nauwkeuriger De NIPT is veel nauwkeuriger dan een combinatietest. Veruit de meeste vrouwen die een afwijkende uitslag kregen na een combinatietest, bleken toch geen kind blijken te dragen met een van de drie chromosoomafwijkingen. Duizenden vrouwen lieten de test daarom in België doen waar hij wel voor alle vrouwen beschikbaar is. Ze betaalden alle kosten, ruim 500 euro, zelf. Een nieuw kabinet moet over uiterlijk twee jaar beslissen hoe er vanaf 2020 met de test wordt omgegaan: de subsidie voortzetten of een nieuwe regeling treffen. De huidige onderhandelingspartners zijn het daar niet over eens: D66 en VVD willen dat de test beschikbaar wordt voor alle vrouwen via de basisverzekering, maar het CDA en de ChristenUnie zien dit niet zitten. Het Zorginstituut benadrukt er niet voor te pleiten dat zwangere vrouwen alleen moeten opdraaien voor de kosten van de NIPT. De politiek moet volgens het bestuursorgaan besluiten of de overheid op een andere manier wil bijdragen aan de kosten voor de test. Lees ook: Is de Downtest wel zo onethisch? Lees ook: Stormloop op NIPT verwacht.

