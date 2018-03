Advertentiereuzen stoppen reclame voor cryptomunt

Ze zijn vaak schreeuwerig en beloven gouden bergen: advertenties waarin cryptomunten of beursgangen met digitale munten worden aangeprezen. In kranten of op televisie zijn deze reclame-uitingen vaak niet te zien, maar het internet staat er bol van. Of stond.

In navolging van Facebook weert ook Google advertenties voor investeringen in cryptomunten.

De bekendste is de bitcoin, maar in advertenties worden meestal nog heel goedkope en minder bekende munten aangeboden. Zinnetjes als ‘geen enkel risico’ en ‘gigantische opbrengsten gegarandeerd’ zijn eerder regel dan uitzondering in deze reclame-boodschappen. Dat terwijl financiële toezichthouders wereldwijd talloze keren hebben gewaarschuwd voor de grote financiële risico’s die mensen lopen als ze hun geld investeren in een cryptomunt of een cryptobeursgang, ook wel ICO genoemd.

Instagram Deze risico’s zijn voor Google reden om advertenties voor deze munten tegen te houden. Vandaag maakte Scott Spencer, Google’s advertentiemanager, het nieuwe beleid voor cryptovaluta bekend. De strengere interne regels gelden niet alleen voor de zoekmachine maar ook voor andere diensten zoals YouTube en Instagram. Tegen de Amerikaanse zender CNBC zei Spencer: “We weten niet hoe de toekomst met cryptomunten eruit gaat zien maar we hebben voldoende (potentiële) schade bij consumenten gezien om dit onderwerp uiterst voorzichtig te benaderen.” Google is de tweede online advertentiegigant die besluit dit soort reclames in de ban te doen. Facebook zette in januari al deze stap omdat zij vinden dat dergelijke advertenties misleidend zijn. De twee bedrijven samen waren in 2017 wereldwijd goed voor 61 procent van de online advertentieopbrengsten, zo becijferde marktonderzoeker Statista. Ze bereiken samen miljarden mensen per dag. Vorig jaar haalde Google 3,2 miljard advertenties uit de lucht omdat deze in strijd waren met het ad­ver­ten­tie­be­leid Google krijgt zodoende jaarlijks een gigantisch aantal advertentieaanvragen. Het bedrijf maakte vandaag bekend vorig jaar 3,2 miljard advertenties uit de lucht te hebben gehaald omdat deze in strijd waren met het advertentiebeleid. Dat zijn iets meer dan 100 ongewenste advertenties per seconde. Hetzelfde lot ondergaan nu de commercials voor cryptomunten.

Tegenstanders Google schaart zich met zijn aangescherpte advertentiebeleid in het kamp met tegenstanders van cryptomunten. Dat betekent een volgende klap in het gezicht van de cryptowereld. Steeds meer landen willen regulering van de munten of de handel daarin aan banden leggen. Op sommige plaatsen is dat laatste al verboden. Het kamp met tegenstanders kreeg vorige maand onverwachte steun van Vitalik Buterin, oprichter van de populaire cryptomunt ethereum. Buterin zei via Twitter dat traditionele beleggingen nog altijd een betere plek zijn om spaargeld of een pensioen in te investeren. Koersen van cryptomunten zouden gewoon weer naar nul kunnen gaan, aldus Buterin. De oprichter van ethereum deed zijn uitspraken nadat oplichters op Twitter misbruik maakten van zijn naam en foto. Ook Tesla-oprichter Musk klaagde onlangs bij Twitter omdat daar zijn naam werd gebruikt om cryptomunten aan de man te brengen. Twitter verdiende afgelopen jaar 2,1 miljard dollar met advertenties en staat daarmee in de schaduw van Google en Facebook. Het bedrijf laat weten advertenties voor cryptomunten momenteel nog niet te weren. Dat kan in de toekomst mogelijk veranderen. Een woordvoerder zegt dat Twitter weet van van oplichterspraktijken rondom cryptomunten en belooft actie te ondernemen.