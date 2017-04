Advertentiegigant Google maakt een eind aan irritante advertenties

Dat lijkt vreemd voor een bedrijf dat het grootste deel (86 procent) van haar geld met advertenties verdiend. Maar dat is het niet helemaal.

Want het betekent dat Google straks zelf kan bepalen welke advertenties wel en niet worden getoond in haar eigen internetbrowser. Nu hebben veel internetgebruikers (ongeveer twintig procent) nog aparte adblocksoftware geïnstalleerd. Die zorgt ervoor dat vervelende advertenties niet langer te zien zijn.

Portemonnee

Firma’s die deze adblocksoftware maken, vragen aan Google en co een deel van hun advertentie-inkomsten om hun advertenties goedgekeurd te krijgen. Dat hoeft dus straks niet meer en dat gaat Google merken in de portemonnee.

Google verdiende het afgelopen jaar 60 miljard dollar met advertenties

Een portemonnee die trouwens nu al prima gevuld is. Google verdiende namelijk het afgelopen jaar 60 miljard dollar met advertenties. Chrome is de populairste browser en heeft volgens onderzoeken een marktaandeel van 52 tot 58 procent. De impact van deze nieuwe functie zal dus groot zijn. De browser update is ook nog eens automatisch, waardoor gebruikers niets merken van de nieuwe software, die standaard ‘aan’ komt te staan. Onduidelijk is nog of de blocker alleen de ‘aanstootgevende’ advertentie blokkeert, of meteen de hele pagina.