ADO Den Haag is overgeleverd aan de Chinezen

Volgens de gemeente is er bij ADO van een ‘gezonde bedrijfsvoering’ geen sprake. Bovendien werden afgelopen week ‘opnieuw de rechten van de gemeente met voeten getreden’, zonder dat de gemeente sanctiemogelijkheden had. ADO diende namelijk een begroting in bij de KNVB zonder de vereiste handtekening van de gemeente.

Lees verder na de advertentie

Wethouder Tom De Bruijn (D66) zei op een persconferentie dat ADO meerdere begrotingen had ingediend, maar dat de gemeente ook met de zesde versie niet kon instemmen. Het was een begroting die was gebaseerd op een nog niet gedekte lening en dus feitelijk op ‘drijfzand’, aldus de wethouder.

'Puinhoop' Algemeen directeur Mattijs Manders van ADO reageerde teleurgesteld. Hij kan zich vinden in de kritiek van de gemeente. "Het was een puinhoop", erkent hij. "Maar dit was voor ons juist het moment om de statuten goed te regelen en met een solide begroting het seizoen te starten. We hadden dit kunnen voorkomen. Ik begrijp het moment van dit besluit niet." De directeur van ADO kan nog niet helemaal inschatten wat de gevolgen zijn van het vertrek van de gemeente als aandeelhouder. Dat moeten we nog even uitzoeken." Met de beslissing trekt de gemeente nu de handen af van ADO en daarmee van het beleid van de eigenaar, de Chinees Hui Wang. Zijn bedrijf, United Vansen (UVS) bezit 99 procent van de aandelen van de club. Hij kwam vorig jaar in opspraak door miljoenen beloofde euro’s niet over te maken. De zesde versie van een begroting was gebaseerd op 'geleend geld' en dus op 'drijfzand'. Daarom stemde de gemeente niet met deze versie in Wethouder De Bruijn Die affaire was de aanzet tot een machtsspel dat gisteren een voorlopige climax kende. Wang werd vanwege die zaak in december door de Ondernemingskamer geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen. Er werden twee toezichthouders aangesteld, Ben Knüppe en Job van der Have. Die laatste ging de aandelen van Wang beheren. Nu blijkt dat Knüppe en Van der Have zich sinds die tijd schaarden achter plannen van Wang. Voorstellen vanuit de gemeente om de financiële situatie onder controle te krijgen, werden ‘stelselmatig genegeerd’. Het hielp ook niet mee dat twee commissarissen, Wim Deetman (namens de gemeente) en Martin Jol (namens amateurclub HFC), naar eigen zeggen niet betrokken werden bij het nemen van beslissingen en opstapten. Dat gebeurde vorige week.

Uiterste poging Volgens de gemeente is er daarna een ‘uiterste poging’ gedaan om met ADO te kijken of er ook op een andere manier financiële zekerheid kan komen. “Zij zijn daar niet op ingegaan. Wij willen een begroting tegenhouden, zij dienen hem toch in. Dan moet je je knopen tellen.” En dat deed de gemeente. “ADO kiest ervoor om verder te gaan met de Chinese aandeelhouder. Voor dat financiële beleid, met uitgaven die wij niet verantwoord achten en inkomsten die onzeker zijn, wilden wij geen verantwoordelijkheid dragen”, licht een woordvoerder van de wethouder toe. Wat de beslissing precies voor ADO betekent, is vooralsnog onduidelijk. Maar nu de club niet meer begrotingen hoeft voor te leggen aan de gemeente, is de weg vrij voor Wang. Onder zijn leiding wil de club de statuten wijzigen waardoor de positie van de prioriteitsaandeelhouder wordt verzwakt en de stem van de grootaandeelhouder (Lees: Wang) altijd doorslaggevend is.

'Andere visie' De gemeente ontkent dat ze ADO laat vallen. “ADO en Den Haag zijn met elkaar verbonden. De club heeft nu een andere visie. Zij hebben meerdere malen uitgesproken daarin vertrouwen te hebben. We wilden ze niet langer in de weg zitten. En bovendien: dat drukmiddel heeft niet heel deugdelijk toezicht opgeleverd.” Volgens de KNVB is het aan de club zelf om een sluitende begroting in te dienen. De licentiecommissie van de bond is bezig met de beoordeling daarvan. Tot die tijd laat de KNVB zich niet uit over de situatie. Wanneer er uitsluitsel komt, is niet te zeggen, aldus een woordvoerder. “Kwaliteit gaat boven snelheid.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.