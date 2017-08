ADHD'ers met medicatie lopen tegen rijverbod aan

Op die datum startte de politie in Nederland met het gebruik van een nieuwe drugstest. Hiermee is het mogelijk om bij een staandehouding direct via een speekseltest te controleren of een bestuurder verdovende middelen heeft gebruikt.

Nu blijkt dat deze test ook positief uitslaat als iemand dexamfetamine slikt. Justitie maakt geen uitzondering op de wet voor medicinaal gebruik van drugs. ADHD'ers die met het medicijn op achter het stuur kruipen, zijn dus strafbaar volgens de wet.

D66-kamerlid Vera Bergkamp heeft Kamervragen gesteld over de kwestie

Maar uit verschillende onderzoeken, waaronder van apothekersorganisatie KNMP en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, blijkt dat het medicijn het rijgedrag van mensen met ADHD verbetert. Het middel bevordert de concentratie.

Verontwaardiging Impuls & Woortblind, belangenvereniging voor ADHD'ers, pleit voor een uitzondering met doktersverklaring. Voorzitter Rob Pereira: "Nu worden mensen die hun medicijnen slikken om zich beter te concentreren, gestraft." Er heeft zich al een vrouw gemeld die is gestopt met het slikken van medicijnen uit angst haar rijbewijs te verliezen. Zorgelijk, vindt Pereira. "Wat als zij een ongeluk veroorzaakt?" Voor zover bekend is ten minste één ADHD'er aangehouden na een positieve testuitslag. Hij wacht nog op een besluit van de officier van justitie. D66-kamerlid Vera Bergkamp heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. Ze wil weten hoe de minister gaat voorkomen dat mensen met ADHD hun rijbewijs verliezen. De drugstest leidt ook tot zorgen en verontwaardiging onder mensen die medicinaal cannabis of morfine gebruiken. Volgens richtlijnen kunnen zij na twee weken gebruik weer veilig autorijden. Maar de nieuwe wet verbiedt hen dat.

