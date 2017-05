Activisten opgepakt die in Van Gogh-museum 'olie' drinken bij Shell-protest

Zeven vrouwen in witte jurken dronken uit Sint Jakobsschelpen, het symbool van Shell, een zwart goedje dat op olie leek. Toen ze zichzelf daar ook mee besmeurden kwam het op de grond terecht en daarom zou sprake zijn van vernieling.



Een woordvoerder van kunstenaarscollectief Fossil Free Culture NL, dat de actie organiseerde, is verbaasd over die beschuldiging. 'Het is biologische rietsuikermelasse, we hebben het uitvoerig getest en het laat geen schade achter', zegt hij. 'Wij hebben als kunstenaars geen enkele intentie om schade te veroorzaken. We dragen de kunsten juist een warm hart toe, maar niet de banden die het museum heeft met Shell.'



Alle arrestanten brengen de nacht door op het politiebureau. Naast de vrouwen die het optreden gaven werd iemand van het 'supportteam' aangehouden. De activisten worden zaterdag verhoord, aldus een woordvoerder van de politie.

