Activisten én Trump zien hun gelijk bevestigd na de dood van een 7-jarig migrantenmeisje

De feiten zijn summier, maar tragisch. Een zevenjarig meisje uit ­Guatemala stak vorige week met haar vader illegaal de grens naar de ­Verenigde Staten over, in een groep van 163 mensen. Ze reisden door een stuk woestijn. Eenmaal in de VS meldden ze zichzelf bij de grenspolitie om asiel aan te vragen.

Ruim acht uur later kreeg het meisje stuiptrekkingen. Ze bleek bijna 41 graden koorts te hebben, en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens opgaven van de grenspolitie had ze al dagen niet gegeten of gedronken. Het bleek te laat om haar te redden.

President Trump legde de schuld voor de tragedie bij de Democraten

Had de grenspolitie haar verwaarloosd? Het zou niet voor het eerst zijn, aldus activisten, nadat het nieuws vandaag bekend was geworden. Woordvoerder Cynthia Pompa van burgerrechtenbeweging ACLU wees erop dat terwijl het aantal migranten afgelopen jaar afnam, het aantal sterfgevallen onder toezicht van de grenspolitie juist toenam. “Deze tragedie is de slechtst mogelijke uitkomst als mensen, onder wie kinderen, onder inhumane omstandigheden worden vastgehouden. Een gebrek aan verantwoording, en een cultuur van wreedheid bij de grenspolitie hebben beleid dat tot dode migranten leidt verergerd.”

Schuldvraag Het duurt nog weken voor de ­resultaten van de autopsie bekend zullen zijn. Maar in reactie op de ­kritiek lekte vandaag alvast uit dat het meisje en haar vader zichzelf als ‘in goede gezondheid’ hadden ingeschreven. De grenspolitie voelt zich bovendien vaak overweldigd door de grote groepen migranten die zich melden. Terwijl de meeste media-aandacht uitgaat naar de ‘vluchtelingenkaravaan’ die in Tijuana tot stilstand is ­gekomen voor een hek, blijven elders veel immigranten uit Midden-Amerika in groepen de grens oversteken. Het zijn vaak gevaarlijke tochten: juist in onherbergzame gebieden staan meestal nog geen grensbar­rières. De regering-Trump wil asielaanvragen alleen toestaan aan migranten die via een officiële grensovergang binnen zijn gekomen. De dood van het meisje was ‘100 procent te voorkomen geweest’, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. Hij legde de schuld voor de tragedie bij de Democraten, die het passeren van de grens via woestijnen niet ­zouden willen ontmoedigen. “Als we ­gewoon bij ­elkaar gaan zitten en wat nuchtere wetten opstellen die het onaantrekkelijk maken voor mensen om op deze manier de grens over te steken, dan zijn dit soort sterfgevallen zo voorbij.”

