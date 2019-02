Activisten en lokale politici in New York weren Amazon uit hun stad

De wijk Queens blijft gespaard voor extra stijgingen in de huur- en huizenprijzen. “Vandaag was de dag dat een groep toegewijde New Yorkers en hun buren Amazons hebzucht versloegen”, twitterde Amerikaans Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, afkomstig uit Queens.

Bestuursvoorzitter Jeff Bezos van Amazon leek zijn zaakjes nog wel zo goed voor elkaar te hebben. Zijn onlinewinkel wist een competitie te ensceneren tussen Amerikaanse steden en regio’s voor de aanleg van het tweede hoofdkantoor, naast het huidige centrum in Seattle. De stad die zich belastingtechnisch het meest soepel toonde, won een aanlokkelijke prijs: 2,5 miljard dollar aan bedrijfsinvesteringen, plus vijftigduizend medewerkers van Amazon die belasting betalen, boodschappen doen en hun kinderen naar school sturen.

Amazon verweerde zich door te zeggen dat een klein groepje politici en activisten het verpestte voor de zwijgende meerderheid

In november 2017 bleek New York een van de twee winnaars van de competitie. Na een intense lobby versloeg de Amerikaanse stad zo’n tweehonderd andere kandidaten, en tekende het een akkoord voor de komst van het hoofdkantoor en 25.000 banen. De andere helft van de banen ging naar Arlington, vlakbij Washington.

Drie miljard belastingkorting Maar zo blij met die overwinning waren veel lokale New Yorkers niet. Hun mening was niet gevraagd. De gemeenteraad was in de besluitvorming gepasseerd en de voorwaarden van de deal bleven aanvankelijk geheim. Demonstraties, handtekeningenacties, en onderbroken gemeenteraadsvergaderingen waren het gevolg. Demonstranten en politici als Michael Gianaris vreesden huurverhogingen in hun toch al niet goedkope stad. Ook waren ze boos over de drie miljard dollar aan belastingkorting die het grootste bedrijf ter wereld was beloofd. Liever hadden zij gezien dat het geld werd besteed aan bijvoorbeeld openbaar vervoer. Een ander twistpunt was de afwijzende houding van Amazon tegenover het bestaan van vakbonden.

Vetorecht Amazon verweerde zich door te zeggen dat een klein groepje politici en activisten het verpestte voor de zwijgende meerderheid. Uit enquêtes blijkt inderdaad dat een meerderheid van de New Yorkers voor de vestiging van Amazon in hun stad is, al daalt dat percentage naarmate de bevraagde bewoners meer informatie krijgen over de gemaakte deal. Het was uiteindelijk Michael Gianaris die Amazon begin februari de doorslaggevende klap toebracht. Hij werd gekozen als voorzitter van een bestuursorgaan dat in 2020 de belastingdeal moest goedkeuren. Belangrijker: hij kreeg vetorecht. Amazon had geen zin om zolang in limbo te verkeren en trok de plannen in. Het bedrijf is ‘teleurgesteld’ dat ‘enkele plaatselijke politici’ niets in het project zien. Gianaris zei in een reactie dat Amazon nooit serieus heeft geluisterd naar de zorgen van de demonstranten.

