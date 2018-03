Action krijgt een Deense concurrent

Winkelketens Action, Op=op, Big Bazar en Kruidvat kunnen hun borst natmaken, want er komt weer een winkelketen met bodemprijzen bij. Het Deense winkelbedrijf Normal opent in mei zijn eerste winkel in Nederland en wil op den duur groeien naar honderd vestigingen. Het assortiment van de winkel bestaat voor 65 procent uit drogisterij-artikelen, die een vaste lage prijs hebben.

Normal is niet de enige buitenlandse partij die kansen ziet op de Nederlandse retailmarkt. De afgelopen twee jaar openden onder meer opticienketen Ace & Tate, sportwinkel Under Armour en de Poolse supermarkt Zabka minstens drie winkels in Nederland, zo blijkt uit gegevens van retailonderzoeksbureau Locatus.

Na de opening van de eerste winkel van Normal in 2013 groeide de keten in Denemarken naar 84 vestigingen. In 2016 en 2017 breidde het winkelbedrijf uit naar Zweden en Noorwegen. En nu volgt dus de Nederlandse markt.

Schoonmaakmiddelen

"Normal biedt A-merken aan tegen een vaste lage prijs. Denk aan tandpasta van Colgate en shampoo van Head & Shoulders", zegt Marjolein Boshuizen van adviesbureau Koelewijn & Partners, die het Deense bedrijf begeleidt bij de eerste stappen op de Nederlandse markt. "Behalve drogisterij-artikelen, vind je bij Normal ook schoonmaakproducten van bijvoorbeeld Ajax en Vanish. Verder is er onder meer een klein assortiment dierbenodigdheden, zoals kattengrit."

Om vernieuwend te zijn, bestaat een deel van het assortiment uit Deense merken

Om vernieuwend te zijn, bestaat een deel van het assortiment uit Deense merken, vertelt Boshuizen. "De winkel heeft een fris uiterlijk." Volgens Boshuizen is de winkel in Denemarken onder meer populair bij tienermeisjes die hun tassen volladen met goedkope make-up.

Beeld uit een reclamefilmpje van de Deense winkelketen Normal. Het assortiment van de winkel bestaat voor 65 procent uit goedkope drogisterij-artikelen. © -

De eerste winkel van Normal opent in Hoog Catharijne, het winkelcentrum dat grenst aan treinstation Utrecht Centraal.

Als er een plek is in Nederland waar veel passanten voorbijkomen, is het wel dit winkelcentrum, dat momenteel ingrijpend wordt opgeknapt. Retaildeskundige Paul Moers vindt het dan ook een handige zet van Normal. "Het genereert in een klap een hoop naamsbekendheid, want er komen veel mensen langs. Dat is slimme marketing."

Normal wil samenwerken met Nederlandse ondernemers, vertelt Boshuizen. Normal levert de winkelformule, de inrichting, de producten en de marketing. De ondernemer houdt de winkel draaiende.

Retaildeskundige Paul Moers verwacht dat Normal gaat concurreren met Action, maar of het de groei van Action kan bijbenen is de vraag. © -

Dat heeft veel weg van franchise, maar Normal heeft het liever over een 'joint-venture', zegt Boshuizen. Voor de eerste winkel in Hoog Catharijne is Normal nu met een beoogde partner in gesprek.

Paul Moers verwacht dat Normal gaat concurreren met Action, maar of Normal de groei van Action kan bijbenen is de vraag. "Achter Action zitten heel kapitaalkrachtige geldschieters die van geen ophouden weten." Ook Normal zit niet om kapitaal verlegen, want een van de investeerders achter de winkelketen is miljardair Anders Holch Povlsen, eigenaar van modeketens Vero Moda, Pieces en Jack & Jones.