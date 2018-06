Actievoerders protesteren vandaag landelijk tegen meer vluchten

Op zes plekken komen omwonenden van luchthavens, milieuactivisten en andere tegenstanders zaterdag samen om de groei van de luchtvaart een halt toe te roepen. Een unicum. De gezamenlijke boodschap in onder meer Amsterdam, Eelde, Eindhoven en Rotterdam: stop de groei van de luchtvaart, stop de toename van de CO2-uitstoot, want anders is het klimaatakkoord van Parijs niet haalbaar.

"We moeten af van het automatisme om de luchtvaart altijd maar te laten groeien", zegt actievoerder Leon Adegeest van Hoogoverijssel. Hij spreekt op de manifestatie in Zwolle, waar bewoners vooral vrezen voor de laagvliegende vliegtuigen van en naar luchthaven Lelystad. "Lelystad zou überhaupt niet worden uitgebreid, als Schiphol niet almaar was doorgegroeid", zegt Adegeest.

Volgens Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks is het landelijk protest uniek omdat het zo eensgezind is. "Bewoners lieten zich voorheen tegen elkaar uitspelen. Als Schiphol wordt ontlast hebben omwonenden van andere luchthavens daar immers weer last van. Maar nu trekt iedereen samen op."

Reizen per trein is een goed alternatief voor het vliegtuig op de korte afstand Suzanne Kröger

In Maastricht is er vooral frustratie over de vrachtvliegtuigen die vliegen via Maastricht Aken Airport (MAA). "Die vluchten zorgen voor lawaai, maar ook voor veel fijnstof", zegt actievoerder Coen Eggen van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA. Hij wijst erop dat de toeristische sector in Zuid-Limburg er niet bij gebaat is. "In dit heuvellandschap wordt 1,2 miljard euro per jaar omgezet door de toeristische sector. We willen toch niet de kip met de gouden eieren slachten door nog meer vluchten toe te staan?"