Actievoerders boeken succes: sloop van pad aan de Hoofdstraat 51 in 't Zandt uitgesteld

Zo'n twintig actievoerders hadden zich vanochtend verzameld om te protesteren. De sfeer was gemoedelijk. Zondag was een online actie van de grond gekomen. Het beschadigde pand werd drie jaar geleden door de Nederlandse Aardoliemaatschappij (Nam) opgekocht. Dit kan niet waar zijn, dacht Zandtster Jolanda Jager-Smit. Ze fotografeerde het huis, zette het beeld op twitter. ''Maandag gaat de sloop van deze woning beginnen.'' #zonde #groningserfgoed.

Lees verder na de advertentie

Het ging los, actievoerders deelden het bericht, deden een oproep om maandagochtend het pand te komen bezetten, en maandagochtend vroeg verschenen de eersten met klapstoelen, thermoskannen en een vlag waarop staat 'Groningers in opstand'. Toen duidelijk werd, afgelopen nacht, dat er acties zouden komen, rukte er een beveiliger uit en reed de politie regelmatig langs.

Een voorbij wandelende bouwvakker, oranje pak aan, fluit aan een stuk het deuntje van De Dikke en de Dunne. ''Ik hoor dit al vier maanden'', verzucht Bram van Dam, die drie deuren verderop woont. Het pand dat vandaag gesloopt zou worden, is uit 1907. Twee wereldoorlogen overleefde het, maar de strijd met de Nam lijkt gestreden. ''Een paar panden in deze straat zijn monumenten, maar de hele straat is beeldbepalend'', zegt Van Dam.

Hij las in Dagblad van het Noorden dat het pand gesloopt zou worden. Dat omwonenden vrijdag een brief zouden hebben gehad om hen te informeren. ''Nou, wij hebben niks gekregen hoor.''

Zaterdag reden Van Dam en zijn vrouw de hele dag door Drenthe, op zoek naar een huis. Een geboren en getogen Zandtster is hij, maar nu willen ze weg, hij is er he-le-maal klaar mee. De schoorsteen op zijn huis weegt twaalfhonderd kilo, na de beving in Zeerijp zetten ze voor de zekerheid het bed maar ergens anders neer. Mocht de schoorsteen van het dak vallen, dan in elk geval niet op henzelf. ''Laatst, dat rapport. Dat al die Groningers stress hebben. Ik zat het te lezen en dacht: dit gaat over mij.''

Het is onduidelijkhoe lang de sloop van het beschadigde pand is uitgesteld. De gemeente 't Zandt heeft plannen om op de plek zes 'levensloopbestendige' appartementen te bouwen, zodat oudere inwoners in het dorp kunnen blijven wonen.

Lees ook: Vijf vragen en antwoorden over hoe we het Groningse gasverbruik kunnen terugdringen. Een van de mogelijkheden: Russisch gas 'vergroningsen'.

Lees ook de column van Stevo Akkerman: Shell gedraagt zich als de onbegrepen minnaar van Groningen

Een overzicht van onze artikelen over de aardbevingen en gaswinning in Noord-Nederland vindt u hier.