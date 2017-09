Actieve vulkaan op Bali doet 50.000 mensen vluchten

Het gebied rond de ruim 3000 meter hoge vulkaan is recent getroffen door honderden aardschokken. Ook lijkt er magma naar de oppervlakte te komen en kringelt er vanuit de krater een rookkolom van zwavel omhoog.

Volgens de Indonesische overheid is de kans op een uitbarsting 'zeer groot', maar is moeilijk te zeggen wanneer die zal plaatsvinden. De druk in de vulkaan bouwt zich sinds eind augustus op, toen de aardschokken begonnen. Het dreigingsniveau voor een uitbarsting is afgelopen vrijdag opgeschaald naar de hoogste alarmfase.

1100 doden De laatste keer dat de Agung uitbarstte, in 1963, spuugde de vulkaan een aswolk uit die tot twintig kilometer hoogte kwam en ook hoofdstad Jakarta (zo’n duizend kilometer verderop) bereikte. Ruim 1100 mensen kwamen door de vulkaanuitbarsting om het leven en de Agung bleef daarna nog een jaar lang actief. De Agung ligt in het oosten van Bali, hemelsbreed ruim 33 kilometer van bijvoorbeeld Ubud en 55 kilometer van Kuta, enkele van de toeristische hotspots van Bali. Vooralsnog lijken die echter geen verhoogd risico te lopen. Het vliegverkeer van en naar het eiland gaat onveranderd door en hetzelfde geldt voor de bootdiensten tussen Bali, Lombok en Java. Wel waarschuwen verschillende landen, waaronder Groot-Brittannië, de VS, Singapore en Australië reizigers dat een vulkaanuitbarsting op Bali het luchtverkeer boven Indonesië in de war kan schoppen en tot evacuaties kan leiden. Sommige toeristen nemen al het zekere voor het onzekere en vertrekken. "Het is afschuwelijk als het zou gebeuren. Wij vertrekken hier maar alvast om veilig te zijn", zei een Australische toeriste op het vliegveld van Bali tegen persbureau AP. Tekst loopt door onder afbeelding Veel mensen op Bali zoeken hun toevlucht tot een van de speciaal ingerichte evacuatiecentra, zoals hier Klungkung. © AFP

Gevarenzone Duizenden eilandbewoners zoeken door de verhoogde activiteit van de Agung tijdelijk onderdak in sport- of buurtcentra, tijdelijk opgetrokken verblijfplaatsen of bij familie of vrienden elders op Bali of het naburige eiland Lombok. Indonesië heeft vaker te kampen met vul­kaan­uit­bar­stin­gen; het land huisvest 130 actieve vulkanen zoals de Agung. Volgens een overheidsfunctionaris zijn er ondanks de waarschuwingen mensen achtergebleven in huizen op de hellingen van de Agung. De overheid heeft een 'gevarenzone' van 12 kilometer ingesteld rond de top van de vulkaan, maar er keren dagelijks mensen terug naar de zone om hun achtergebleven vee te verzorgen. Anderen zouden om religieuze redenen weigeren te evacueren. Een politiemacht van zeshonderd agenten kamt het gebied uit en probeert mensen ervan te overtuigen toch te vertrekken. Ook gaat de regering van Indonesië duizenden gezichtsmaskers uitdelen op Bali vanwege de gezondheidsrisico's die vulkanisch as en giftige gassen kunnen veroorzaken. Dat is bovenop de andere hulpgoederen die overheid sinds dit weekend uitdeelt aan gevluchte eilandbewoners, zoals als water, tenten, dekens en matrassen. Tekst loopt door onder afbeelding Bali met in het noordoosten vulkaan Agung. © Google maps