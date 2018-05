Acties helpen grondstewardessen en bagageafhandelaars aan hoger loon

Werknemers in de luchtvaartsector kunnen met acties voor betere arbeidsvoorwaarden flink wat gedaan krijgen. Denk aan grondstewardessen die hun veiligheidschecks extra zorgvuldig (en dus langzaam) doen of aan bagageafhandelaars die voor een kwartier hun werk neerleggen. Op vertragingen zit immers niemand te wachten.

Het streven is om bij de sector-cao te komen tot een basissalaris van 130 procent van het minimumloon Asmae Hajjari

De afgelopen weken organiseerde de FNV dit soort acties om een lagere werkdruk en een loonstijging af te dwingen voor medewerkers van afhandelingsbedrijven Menzies Aviation, Swissport Handling en Aviapartner. De timing was uitstekend, want tijdens de drukke meivakantie op Schiphol is het helemaal vervelend als het afhandelen van passagiers en bagage vertraging oploopt.

Baanbrekend De acties hebben dan ook het gewenste effect gehad. Niet alleen omdat de vakbond donderdagavond een akkoord sloot met Menzies Aviation en Swissport, maar ook omdat de werkgevers nu samen met de vakbond willen streven naar een zogeheten sector-cao vanaf 1 januari 2020. “Baanbrekend”, noemt vakbondsbestuurder Asmae Hajjari dit voornemen. “Dit was tot voor kort een sector waar bedrijven concurreerden op arbeidsvoorwaarden. Als we een sector-cao krijgen, die algemeen verbindend wordt verklaard, kan dat niet meer. Dan stopt de race naar beneden.”

Fysiek zwaar De afhandelingsbedrijven worden ingehuurd door partijen als British Airways, TUI of Turkish Airlines, die op Schiphol geen eigen grondstewardessen en bagageafhandelaars inzetten zoals bijvoorbeeld KLM wel doet. Vooral de bagageafhandelaars doen fysiek zwaar werk. Zij sjouwen koffers vanaf de bagageband op karretjes en laden die vervolgens weer in de buik van een vliegtuig. Het streven is om bij de sector-cao te komen tot een basissalaris van 130 procent van het minimumloon. Ook wil de FNV via de sector-cao regelen dat werknemers niet meer hun baan verliezen als een luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld besluit om over te stappen van Menzies Aviation naar Swissport Handling. Hajjari: “Werknemers moeten in zo’n geval verplicht worden overgenomen door de nieuwe opdrachtgever. Het werk blijft immers gewoon op Schiphol.”