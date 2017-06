Actiegroep Rif Alert! opent meldpunt voor bedreigde Marokkaanse Nederlanders

Veel mensen die in Nederland demonstreren tegen de schending van mensenrechten in de Noord-Marokkaanse regio Rif, worden volgens de actiegroep Rif Alert! bedreigd en geïntimideerd. Ze maken zich ook zorgen over hun situatie als ze in Marokko of ergens anders verblijven.

Het meldpunt is een initiatief van Marokkaanse Nederlanders die zich betrokken voelen bij en zich zorgen maken over de mensenrechtensituatie in de Rif en solidair zijn met de protestbeweging Hirak. In de Rif protesteren al maanden duizenden burgers tegen de corruptie, discriminatie en de economische malaise in het gebied.

'Activisten en sympathisanten worden ge­cri­mi­na­li­seerd en gedemoniseerd' Rif Alert!

Eerder uitten Marokkaanse Nederlanders in deze krant hun zorgen over de situatie in de Rif. "Ik vind het schandalig wat de regering doet", zei Boujama Maghnouji uit Vinkeveen. "De Riffijnen hebben geen wegen, ziekenhuizen en universiteiten. Ze worden structureel achtergesteld. Er is geen werk, geen toekomst, niks! [...] De onrust in de Rif houdt me uit mijn slaap." Op sociale media en in onderlinge gesprekken zijn er volgens hen discussies over de situatie in de Rif. "Sommige vrienden vinden dat de onrust verdeeldheid zaait."

Bezorgde Marokkaanse Nederlanders kunnen bij het meldpunt terecht voor het melden van signalen en gevallen van de bemoeienis van de Marokkaanse overheid. Dit kan ook anoniem. Rif Alert! wil deze signalen van wat zij 'de lange arm van Rabat' noemen monitoren en adresseren.

"Sinds het begin van de Hirak en de massale uitingen van solidariteit in Nederland en in Europa, is tegelijkertijd ook een anti-campagne gelanceerd tegen degenen die solidair zijn met de Rif. Met beschuldigingen en complot-denken zoals separatisme, fitna, ontvangst van financiële steun uit het buitenland e.d. worden activisten en sympathisanten van de Hirak gecriminaliseerd en gedemoniseerd. Ook in Nederland maakt de lange arm van Rabat via consulaten, organisaties en individuen, zich schuldig aan deze haatcampagne", stelt de actiegroep op haar site.

