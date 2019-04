ACM onderzoekt machtsmisbruik van Apple via de App Store

App-aanbieders zijn afhankelijk van de appstores om gebruikers te bereiken. Dit geeft Apple en Google, in ieder geval in theorie, volgens de waakhond de mogelijkheid om oneerlijke voorwaarden te stellen. De twee hebben aan de ene kant namelijk een belang bij het aanbieden van veel en verschillende apps van appaanbieders in hun stores. Maar aan de andere kant zijn Apple en Google zelf ook app-aanbieder en concurreren hun eigen apps met die van andere partijen. “Dat dubbele belang kan mededingingsproblemen opleveren’’, aldus de ACM.

App-makers geven in de studie van de ACM aan niet altijd een eerlijke kans te hebben ten opzichte van eigen apps van Apple dan wel apps die Google al op de telefoon heeft laten installeren. Zo zijn aanbieders van digitale producten en diensten verplicht om bij aankopen in de app gebruik te maken van het betaalsysteem van Apple en Google en moeten ze het eerste jaar 30 procent commissie betalen. Ook kunnen zij niet altijd gebruik maken van alle faciliteiten van een iPhone. Ten slotte geven zij aan problemen te hebben met de communicatie met Apple en Google over de toepassing van de voorwaarden.

Het nu te starten onderzoek richt zich in eerste instantie alleen op Apple, omdat de toezichthouder over dat bedrijf de meest concrete signalen ontving.

De ACM roept app-aanbieders op om zich te melden als ze problemen ervaren in de App Store van Apple, maar ook als dat het geval is in de Play Store van Google. Die informatie gebruikt de ACM in het onderzoek. Het onderzoek richt zich in ieder geval op Nederlandse apps voor nieuwsmedia, waarover meerdere signalen binnenkwamen.

