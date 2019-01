ACM is bereid minimumtarieven toe te staan voor kwetsbare zzp-ers

Ondermijnen deze zzp’ers de positie van werknemers en brengen ze met hun lage tarieven hun eigen gezondheid in gevaar, dan kan een bodemtarief wenselijk zijn, zeggen econoom Marcel Canoy en jurist Kees Hellingman.

Met hun standpunt nemen deze deskundigen van de ACM een ongebruikelijke positie in. Want waakhond ACM ziet er juist op toe dat ondernemers de mededingingswet naleven en onderling geen prijsafspraken maken die de concurrentiepositie van andere bedrijven verslechteren.

Tijden zijn veranderd. Wij groeien mee met wat er in de maatschappij gebeurt. Marcel Canoy en Kees Hellingman

Canoy en Hellingman willen voor zzp’ers hetzelfde type prijsafspraken dat vakbonden maken voor werknemers in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Om te voorkomen dat freelance schoonmakers, postbezorgers en maaltijdbezorgers met hun lage uurprijzen de arbeidsvoorwaarden van vaste krachten in het geding brengen, zeggen ze.

Dat vaste personeel kan nu in sommige sectoren minder goed een hoger loon of flexibiliteit eisen, omdat werkgevers keuze genoeg hebben uit goedkope freelancers die altijd beschikbaar zijn. Die lage tarieven voor zelfstandigen hebben wel een prijs. Canoy: “Er zijn zzp’ers die gokken met hun gezondheid. Die zeggen: ik gok erop dat ik niet ziek word en neem geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alleen om een lager tarief te kunnen hanteren. Het is vreemd dat wat we verbieden bij werknemers nu wel gebeurt bij zzp’ers.”

Ongebruikelijke positie Ook bij de ACM zagen ze het afgelopen jaar tal van berichten voorbijkomen over bedrijven als taxidienst Uber en maaltijdbezorger Deliveroo. Een nieuw type bedrijven dat, al dan niet terecht, afziet van werkgevers­plichten en alleen met zzp’ers werkt. Tijden zijn veranderd, zeggen de twee daarom. “En wij groeien mee met wat er in de maatschappij gebeurt”, aldus Canoy. Ook minister Wouter Koolmees van sociale zaken zinspeelt al enige tijd op mi­ni­mum­ta­rie­ven voor karig verdienende freelancers Dat wil overigens niet zeggen dat zzp’ers nu en masse bij ACM kunnen aankloppen om hogere bodemtarieven af te spreken. “De deur gaat niet wagenwijd open”, benadrukt Hellingman. Alleen voor prijsafspraken gemaakt door zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan ACM een uitzondering maken. Om iets van bescherming te creëren voor amper rondkomende freelancers, zeggen Hellingman en Canoy. Tot nu toe zochten vakbonden, maar ook werkgeversorganisaties en verschillende politieke partijen de oplossing voor de problematiek aan de onderkant van de zzp-markt in verplichtingen, zeggen Canoy en Hellingman. “Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bijvoorbeeld. Of het verplicht sparen voor een pensioen. Die verplichtingen slaan elke vorm van flexibiliteit dood”, aldus Hellingman. Ook minister Wouter Koolmees van sociale zaken zinspeelt al enige tijd op minimumtarieven voor karig verdienende freelancers. Strijken ze minder dan 15 euro per uur op en werken ze langdurig voor dezelfde opdrachtgever, dan horen ze eigenlijk in loondienst, zo staat in zijn plannen. Maar in een brief die de minister in november vorig jaar de deur uit deed, lijkt de Europese Commissie voor de uitvoering van dat plan van Koolmees een stokje te steken.

