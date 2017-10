ACM: geen bemoeienis meer van KLM met Schiphol

Heeft u ooit gezeten in een van de heerlijke luie stoelen van de lounge van luchtvaartmaatschappij Emirates op Schiphol? Nee natuurlijk, want deze lounge bestaat niet. Toch waren er ooit wel plannen voor zo’n lounge. Emirates, dat vanaf oktober 2010 vliegt vanaf Schiphol, wilde graag een aparte ruimte op de luchthaven voor passagiers die businessclass vliegen. Aanvankelijk zag Schiphol het ook wel zitten om deze lounge te realiseren. Toen Schiphol dit aan luchtvaartmaatschappij KLM vertelde was deze daar allerminst blij mee en liet Schiphol weten het realiseren van een lounge niet wenselijk te vinden. De lounge kwam er niet, zo besloot Schiphol mei 2012, maar volgens de luchthaven was dat ook niet goed mogelijk vanwege de verbouwing die nodig was om de paspoort- en bagagecontrole beter te organiseren.

‘Risicovol’, zo noemt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dit contact tussen KLM en Schiphol. Door dit soort contacten zouden andere luchtvaartmaatschappijen zo maar in hun concurrentiemogelijkheden worden belemmerd, stelt de marktwaakhond in een besluit dat vandaag gepubliceerd werd.