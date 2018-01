Achttien jaar cel voor Mark de J. voor moord op Koen Everink

De families van zowel het slachtoffer als de verdachte hoorden de uitspraak in stilte aan. Er was bij het verlaten van de rechtbank een enkele traan. Zichtbaar contact tussen beide families was er niet.

De vader van Koen Everink wenste wel een verklaring af te leggen. Nee, een oordeel over de rechter en zijn vonnis had hij niet. Hij haalde wel stevig uit naar de tegenpartij. Die had gezorgd voor grote vertraging waardoor het proces, en zo het verdriet, werd opgerekt.

Hij had ook geen goed woord over voor de media die ruim aandacht hadden besteed aan de theorie van onschuld van De J. Dieptepunt vond Koens vader de reconstructie die de verdediging had gemaakt en die op televisie werd vertoond. Tonny Everink, duidelijk aangedaan, had vele verzoeken gehad om hun kant van het verhaal te vertellen. Hij paste er voor de zaak buiten de muren van het gerechtsgebouw te behandelen. Met het vonnis krijgt hij zijn zoon niet terug en Everinks dochter haar vader niet.

Strenge straf

De straf die nu is uitgesproken, is aan de stevige kant. Voor enkelvoudige moord is een straf van tussen de 14 en 20 jaar gebruikelijk. De rechtbank kon geen omstandigheden vinden die de straf konden matigen. Dat De J. geen strafblad had, werd weggestreept tegen de omstandigheden waaronder Everink is gevonden op de ochtend van 4 maart 2016 in zijn woning in Bilthoven. De zesjarige dochter van Everink vond haar vader op de vloer van de keuken in een plas bloed. Hij was door 24 messteken om het leven gebracht terwijl zij in de woning verbleef.

Volgens de rechter is er sprake van moord en niet van doodslag omdat De J. veelvuldig op internet had gezocht naar informatie over 'doden'. En dat in vele varianten: met een mes, door verwurging, door het doorsnijden van aderen. De lijst zoektermen was schier oneindig.

Bewijsmateriaal was er volgens de rechter ook meer dan voldoende. Zo werd een horloge van Everink bij De J. aangetroffen, waren er bloedsporen van Everink in de auto van de verdachte en zat er DNA-materiaal op de messen. En net als het Openbaar Ministerie gelooft de rechter niets van de verklaringen die De J. heeft afgelegd dat hij door drie mannen is vast gehouden op de avond van de moord en dat twee van die mannen mogelijk de dader zijn. Het verhaal werd door De J. nooit in een keer verteld en werd steeds ingevuld bij elk verhoor. Het OM vond het een verzonnen verhaal en nu dus ook de rechter.

Everink werd bij het grote publiek bekend toen hij door kickbokser Badr Hari werd mishandeld tijdens een dancefeest. Toen bekend werd dat de zakenman was vermoord, werd er druk gespeculeerd of dat samenhing met die zaak. De J., die zich in eerste instantie zelf bij de politie had gemeld omdat hij de laatste was die bij Everink thuis was, werd drie weken na de moord gearresteerd.

