Achtste titel onderstreept hegemonie van Federer

Fenomeen. Legende. Allergrootste. Welke woorden zijn er nog over om de klasse van tennisser Roger Federer te beschrijven? Gistermiddag behaalde hij zijn achtste Wimbledontitel, een record, na een eenzijdige finale tegen de Kroaat Marin Cilic (6-3, 6-1 en 6-4).

Heroïsch was de eindstrijd niet. ­Cilic kon Federer (35) vier games bijhouden, maar daarna – na een onfortuinlijke valpartij – oogde de Kroaat fysiek en mentaal gebroken. Wanhopig en gedesillusioneerd zat Cilic in set twee op zijn bankje, vechtend tegen de tranen, nadat hij opnieuw in een kansloze positie terecht was gekomen (3-0). Artsen en fysiotherapeuten omringden hem, maar ze behandelden de Kroaat niet, want hij leek vooral gehavend in zijn hoofd. Cilic (28), voor het eerst Wimbledon-­finalist, had zich wat anders voorgesteld dan een masterclass van King ­Roger. Later kreeg Cilic nog wel last van een voetblessure.

Roger Federer tijdens de finale tegen de Kroaat Mario Cilic, die hij moeiteloos versloeg. © Getty Images

We zagen het genie in Federer, de tovenaar met het tennisracket

Soms zagen we het genie in Federer, de tovenaar met het tennisracket. Dan speelde hij een bijna achteloos, gecamoufleerd dropshot, wat zo klinisch achter het net viel dat het Cilic elke illusie moest ontnemen. En vervolgens imponeerde hij weer met zijn fenomenale cross-forehand, die bewijst dat perfectie wel degelijk bestaat in tennis. Federer is de grootste tennisser aller tijden. Zijn achtste Wimbledontitel, waarmee hij Pete Sampras en William Renshaw passeerde, onderstreepte zijn hegemonie. Zijn negentiende grandslamzege, waarmee hij zijn eigen record nog eens aanscherpte, behaalde hij zonder ook maar één set te verliezen – en dat deed de Zwitser nooit eerder op Wimbledon, waar hij voor het laatst won in 2012.

Zegetocht Federer vertelde na afloop van zijn zegetocht dat hij na vorig jaar, toen hij in de halve finale een vijfsetter verloor van de Canadees Milos Raonic, niet gedacht had dat hij ooit nog zou terugkeren in een Wimbledonfinale. Het vuur leek gedoofd in hem. In de finales van 2014 en 2015, waarin hij verloor van Novak Djokovic, was het hem niet gelukt zijn felbegeerde achtste eindzege te behalen. Moest hij daarmee leren leven of kon hij het kunstje opnieuw flikken? Een rustperiode legde de basis voor zijn wederopstanding. Federer, geblesseerd aan knie en rug, nam vorig seizoen een half jaar afstand van het tennis en werkte aan zijn herstel. In januari keerde hij terug. Sterker dan ooit. Hij won de Australian Open (van Nadal), liet Roland Garros aan zich voorbijgaan (omdat hij daar toch zijn meerdere moet erkennen in Nadal) en bereidde zich voor in Halle, het grastoernooi dat hij voor de negende keer won. Dit is zo magisch. Ik ben altijd blijven geloven in een comeback Roger Federer Terwijl de overige leden van de Big Four – Nadal, Andy Murray (heupblessure) en Djokovic (elleboogblessure) – al vroegtijdig werden uitgeschakeld, leek de meester beter dan ooit in Londen. Cilic zei, na het bereiken van zijn eerste finaleplaats in Londen: “Roger speelt op dit moment het beste tennis uit zijn carrière.” Federer zelf, nadat hij gisteren historie had geschreven: “Dit is zo magisch. Ik ben altijd blijven geloven in een comeback. Als je gelooft en blijft dromen, dan is alles mogelijk in het leven.” Roger Federer, een genie in woord en daad.

