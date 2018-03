Achtervolgde een krokodil in Zimbabwe zijn slachtoffer naar het ziekenhuis?

De aanwezigheid van het reptiel zorgde voor verbazing alom, aangezien de dichtstbijzijnde grote waterpoel zo'n tien kilometer verderop is. Bewoners van het stadje kwamen daarom met hun eigen verklaring. "Als een krokodil iemand aanvalt en die persoon sterft niet, dan geloven wij dat het dier hem blijft volgen tot hij dood is. We vermoeden daarom dat iemand is ontsnapt, en dat het dier hem achterna zit", aldus stamhoofd Shana tegen een lokale nieuwssite. Het ziekenhuispersoneel zegt echter dat er geen patiënten zijn opgenomen met bijtwonden. Ook de politie laat weten geen melding te hebben ontvangen van een krokodilaanval in het gebied.

Het regenseizoen is de meest waarschijnlijke verklaring. "Zware regenval zorgt ervoor dat veel rivieren zijn overstroomd. Het is best mogelijk dat het reptiel is weggespoeld en vervolgens in de voorstad terecht is gekomen", aldus Tinashe Farawo, woordvoerder van de dierenbeschermingsdienst, tegen dezelfde website.

Elders in het land zijn inwoners aangevallen door verdwaalde krokodillen. Omdat de dieren een groot gevaar vormen voor mensen, worden ze meestal gedood. Ook de krokodil in Hwange heeft zijn uitstapje naar de stad niet overleefd.