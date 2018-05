Achter de taalstrijd op universiteiten steekt een identiteitscrisis

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (Bon) daagt de universiteiten van Twente en Maastricht voor de rechter omdat die te veel opleidingen in het Engels zouden aanbieden. Ook de onderwijsinspectie krijgt een dagvaarding omdat ze de wet niet zou handhaven. Volgens Bon schrijft die voor dat de voertaal op universiteiten en hogescholen in principe Nederlands dient te zijn.

De rechtszaak is de voorlopige climax van een discussie die al jaren duurt en die draait om de vraag in welke taal colleges gegeven zouden moeten worden. Waarom is die vraag zo belangrijk?

Universiteiten zijn de afgelopen jaren steeds meer opleidingen in het Engels gaan aanbieden, vaak ten koste van het Nederlands. Op het merendeel van de masteropleidingen, het sluitstuk van een academische opleiding, wordt Engels gesproken en ook steeds meer bacheloropleidingen stappen over. Dat is om studenten uit het buitenland te trekken, zeggen universiteiten, om afgestudeerden meer kans te geven op een mondiale arbeidsmarkt of omdat een academische beheersing van het Engels cruciaal is om in de top van de academische wereld mee te draaien.

Critici werpen tegen dat het Engels ongelijke kansen in de hand werkt omdat studenten met een migratieachtergrond eerst de finesses van het Nederlands machtig moeten worden, of dat het nergens voor nodig is om zo veel mogelijk buitenlanders te trekken of dat de meeste afgestudeerden ergens gaan werken waar aan de vergadertafels en bij de koffieautomaten Nederlands wordt gesproken.

Moeten universiteiten academische toppers opleiden, of is het hun taak fijne werknemers af te leveren?

Voor- en nadelen Het zijn voor- en nadelen die raken aan een fundamentele vraag waar universiteiten mee worstelen: wat is hun rol? Het beroepsonderwijs kan die vraag relatief gemakkelijk beantwoorden. Dat leidt beroepsbeoefenaars op, vakmensen, de werknemers die Nederland draaiende houden. Maar de rol van de universiteit in de samenleving is in de loop van de geschiedenis meermaals veranderd. Van een instituut voor klassieke vorming en persoonsvorming werden universiteiten eind negentiende eeuw instellingen waar studenten opgeleid moesten worden tot wetenschapper. Inmiddels gaan er, mede door Europese ambities voor een hoger opgeleide bevolking, veel meer jongeren naar de universiteit dan honderd jaar geleden. Slechts een fractie van hen kan, en wil, de wetenschap in. © Nuffic De meeste universiteiten zien hun rol dan ook breder. De Universiteit Maastricht, met 58 procent buitenlandse studenten de meest internationale instelling, hamert er bijvoorbeeld op dat het aantrekken van hoogopgeleid buitenlands talent naar de stad helemaal geen slecht idee is voor een regio die kampt met vergrijzing en krimp. De Technische Universiteit Eindhoven profileert zich, onder meer, als instelling die met de industrie meedenkt over innovaties. Wat de hele discussie ingewikkeld maakt, is dat elke universiteit een ander antwoord heeft op de vraag wat haar rol is. Wetenschappelijk onderzoek doen en studenten opleiden is steeds het officiële antwoord. Maar de zwaartepunten verschillen. De Universiteit Utrecht bijvoorbeeld wil meer mogelijkheden om studenten te weigeren die 'gewoon een goede beroepsopleiding' willen in plaats van een academische opleiding, terwijl andere universiteiten het prima vinden om veel jongeren op te leiden die weinig interesse hebben in een academische carrière. En behalve de universiteiten zelf hebben ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, politici, studenten en ouders hun verwachtingen. Hoe de rechter straks ook zal oordelen, een antwoord op de onderliggende vraag komt er niet. Zijn de universiteiten op aarde om de volgende top van het mondiale academische wereldtoneel op te leiden? Of is hun belangrijkste taak fijne burgers en werknemers afleveren voor de Nederlandse samenleving?

