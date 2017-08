Achter de ballon zit een heel verhaal

Familie Feith, Erwin (47), Monika (46), Amanda (16), Tamara (14), Femke (10) en Rinske (6), uit Houten. Erwin en Rinske vonden de kaart.

“Mijn ouders komen uit Macedonië”, vertelt Monika. “Mijn vader is technisch tekenaar en ze zochten in de jaren zeventig mensen om Hoog Catharijne te ontwerpen en te bouwen. Dat vond hij een mooi avontuur. Ik heb niets met Macedonië. Ik pas niet meer in die orthodox-christelijke gewoontes en rituelen.” Erwin ziet toch dat Monika ook thuis is in Macedonië, met haar familie.

“Onze kinderen zijn vrij om te kiezen wat ze willen doen”, vertelt Monika, “we sturen ze niet in een bepaalde richting. Femke wilde op haar tweede op ballet, geen idee hoe ze erbij kwam. Nu zit ze op de Nationale Balletacademie in Amsterdam. Tamara kreeg VMBO-TL advies, terwijl ze buiten school heel talentvol was. Ze deed aan toneel, speelde gitaar, zat bij de selectie van haar turnclub. Uiteindelijk vond ze wel haar draai en is ze na een jaar havo overgeplaatst naar gymnasium 2.”

“We zijn christelijk. Daar hameren we zelf niet zo op, hoor. Het is de manier waarop je in het leven staat. Wij denken wel dat God een plan heeft voor mensen. Wij geloven erin dat het leven ons de dingen geeft die we nodig hebben.” “In 2008 kreeg ik plotsklaps diabetes type 1”, zegt Erwin. “Chronische ziektes zien mensen niet zo gauw. Ik doe er zelf zo luchtig mogelijk over, maar soms vinden mensen het ook weer té normaal.”

“Ziektes heb je niet in de hand”, gaat Monika verder, die zelf lijdt aan een aandoening aan het immuunsysteem. “Gelukkig hebben we veel positieve omslagen in ons leven, voornamelijk rondom de kinderen. Zitten we, dankzij hen, in een keer in de muziekwereld: gitaar, piano en klassiek ballet. Zo’n professionele glitter- en glamourwereld hebben we nooit eerder gezien. We genieten van de kleine dingen, grote dromen hebben we niet, we zijn gelukkig met onze vier kindjes.”

