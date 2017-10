Acht jaar celstraf voor oud-presentator Frank Masmeijer

Tegen hem was zeven jaar celstraf geëist. De rechter in Antwerpen sprak de straf vrijdag uit, maar de motivering is pas later beschikbaar.

Als showmaster maakte Masmeijer in de jaren tachtig naam. Met programma's als Dinges en De Holidayshow kluisterde hij miljoenen kijkers aan de buis. Na zijn tv-carrière vertrok hij naar België en zette daar horecazaken op.

Masmeijer werd in 2014 aangehouden voor smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij zat tien maanden in voorarrest en werd toen vrijgelaten in afwachting van de uitspraak in zijn rechtszaak.

Masmeijer was vrijdag niet bij de uitspraak aanwezig.