Acht jaar cel en tbs voor stel dat Jesse van Wieren doodde

De 28-jarige Jesse verdween in de nieuwjaarsnacht van 2016 en werd vijf dagen later gevonden: zwaar toegetakeld, met doorgesneden keel, begraven in de tuin van Rhowan P. in Kloosterburen. Volgens de verdachten handelden ze uit noodweer. De rechter noemt dat ongeloofwaardig; het forensisch bewijs spreekt deze gang van zaken tegen.

Lees verder na de advertentie

De verdachten legden wisselende verklaringen af en pasten die geregeld aan. "De trieste conclusie is dat nooit helemaal duidelijk zal worden wat er gebeurd is, in die nieuwjaarsnacht", aldus de rechtbankvoorzitter. Door die onduidelijkheid is ook niet vast te stellen of de verdachten zich hadden kunnen bezinnen. Voorbedachten rade, en dus moord, is daardoor niet bewezen. Volgens de rechters hebben ze de nabestaanden onherstelbaar verlies berokkend en hen onnodig lang in onzekerheid gelaten.

Kritiek op hulpverlening Zowel Rhowan als Desiree stond onder begeleiding van de stichting Keroazie, die onder anderen psychiatrische en verslaafde cliënten bijstaat. Na de dood van Jesse kwam er veel kritiek op de hulpverlening. De burgemeester gelastte een onderzoek. De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerde dat verschillende instanties steken hadden laten vallen. Het stel, veroorzaakte geregeld overlast in het dorp, onder invloed van drank en drugs. Beiden hebben ze issues met agressie en zijn al sinds jonge leeftijd in beeld bij hulpverleningsinstanties. Beiden hadden eerder akkefietjes met de politie, waar geweld aan te pas kwam. De rechter verklaarde beiden verminderd toerekeningsvatbaar vanwege psychische stoornissen. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Jesse van Wieren © Facebook

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.