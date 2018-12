Acht arrestaties bij demonstratie van gele hesjes in Den Haag

De demonstranten zijn opgepakt voor onder meer het afsteken van vuurwerk, het gooien van stenen en terrasmeubilair naar de politie en het verstoren van de openbare orde.

Lees verder na de advertentie

De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente, maar werd uiteindelijk toegestaan op het Plein. Toen de groep van ongeveer 150 tot 200 mensen alsnog in optocht naar het stadhuis liep heeft de politie ingegrepen en voerde de ME charges uit.

De burgemeester van Den Haag maakte na verloop van tijd een einde aan het protest. Drie weken geleden verliep het protest tegen het regeringsbeleid rustig.

Lees ook: