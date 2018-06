Accountantskantoor KPMG betert zijn leven nog niet, integendeel zelfs

Niet alleen in Nederland liggen de vier grote accountantskantoren - KPMG, EY, PricewaterhouseCoopers en Deloitte - onder vuur, in Engeland is dat ook zo. In een rapport uit de Britse toezichthouder op de accountantskantoren harde kritiek op de 'grote vier'. Die moeten de kwaliteit van hun administratieve controles (audits) verbeteren, vindt de toezichthouder, en snel ook. Dat geldt met name voor KPMG, dat er flink van langs kreeg in het rapport.

Lees verder na de advertentie

Net als de Autoriteit Financiële Markten in Nederland voert ook de Britse toezichthouder, de Financial Reporting Council (FRC), jaarlijks controles uit op het werk van de grote accountancyfirma's. En net als de AFM onderzoekt de FRC maar een fractie van alle uitgevoerde administratieve controles. Zo is het harde oordeel van het FRC over KPMG gebaseerd op 23 gevallen. Maar net als in Nederland doemt uit die kleine steekproef in Engeland het beeld op dat de vier veel steken laten vallen.

Onvoldoende Van die 23 onderzochte KPMG-audits kregen er veertien het stempel 'goed' of 'kleine verbeteringen nodig'. In zeven gevallen waren er 'verbeteringen' nodig en in één geval 'significante verbeteringen'. Van die 23 audits hadden er zestien betrekking op grote beursgenoteerde ondernemingen. Vooral daar schortte er nogal wat aan. Alle zeven audits die volgens de FRC 'verbeteringen' behoefden én die ene die 'significant' tekort schoot, betroffen die grote ondernemingen. Vrij vertaald: van de zestien audits bij (door de FRC niet met name genoemde) grote bedrijven kregen er acht een voldoende en acht een onvoldoende. KPMG ligt onder vuur, omdat zij mogelijk tekort is geschoten in het toezicht op het grote bouwbedrijf Carillion "De algehele kwaliteit van de audits en de vermindering van de kwaliteit in de afgelopen vijf jaar zijn onacceptabel", oordeelt de FRC, dat het aantal controles op KPMG-audits dit jaar met een kwart gaat opvoeren. De FRC uitte de laatste jaren al vaker kritiek op KPMG, waarna de firma beterschap beloofde. Maar van verbetering is volgens de FRC geen sprake, van verslechtering wel. KPMG zegt dat te betreuren en kondigt opnieuw aan zijn leven te beteren.