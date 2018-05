ABN Amro wil klantdata gebruiken voor advertenties

ABN Amro wil klanten advertenties gaan sturen via het online huishoudboekje Grip, waar zo’n half miljoen mensen gebruik van maken. De bank gebruikt daarvoor de data van klanten, die via Grip laten registreren waaraan zij hun geld uitgeven. Vooralsnog gaat het alleen om producten en diensten van de bank zelf, maar de bank gaat ook kijken naar mogelijkheden om andere bedrijven de klanten te laten benaderen met advertenties.

Topman Kees van Dijkhuizen van ABN Amro, dat nog altijd voor meer dan de helft in staatshanden is, kondigde het voornemen aan bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Volgens Van Dijkhuizen is de bank nog ‘aan het studeren’ op de mogelijkheden van gerichte advertenties op basis van klantdata.

De huidige gebruikers van Grip hebben al ingestemd met het gebruik van hun data voor aanbiedingen van ABN Amro zelf, zo stelt een woordvoerder van de bank. Het gaat volgens hem vooralsnog om suggesties van de bank voor beter beheer van de financiën. “Bijvoorbeeld klanten die structureel een positief saldo op de betaalrekening hebben, die kunnen we benaderen met de suggestie om te gaan sparen of het geld anderszins beter te laten renderen.”

Op termijn wil de bank gaan kijken of het ook mogelijk is aanbiedingen van derden via Grip te laten lopen. Dat is voor adverteerders zeer interessant, omdat de bank via de betaalgegevens van klanten goed inzicht heeft in waar zij hun geld aan uitgeven. Maar, zo stelt de woordvoerder, dat kan alleen als klanten zelf opnieuw toestemming geven voor het op die manier gebruiken van hun data.

Forse kritiek Een paar jaar geleden kondigde ING al aan klanten aanbiedingen van derden te willen doen, maar dat plan werd na forse kritiek weer ingetrokken. ABN Amro waagt nu dus een nieuwe poging. De bank liet gisteren weten 595 miljoen euro winst te hebben gemaakt in de eerste drie maanden van het jaar. Dat is licht lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, vooral vanwege flinke afboekingen op leningen aan bedrijven in de offshore dienstverlening. Zij hebben het volgens ABN Amro zwaar, omdat investeringen van grote oliebedrijven in nieuwe exploratie en productie van oliebronnen achterblijft. In Nederland ziet de bank het spaargeld licht teruglopen, terwijl de hypotheekportefeuille constant is. In de zakelijke kredietverlening groeit de bank nog wel. De rentemarge – het verschil tussen wat de bank betaalt op ingeleend geld, en vervolgens vraagt bij het uitlenen – is verder opgelopen tot 1,66 procentpunt. Beleggers waren niet erg tevreden met de resultaten. De bank liet weten dat de kapitaalbuffers iets gedaald zijn en daarmee is de kans dat er extra geld via dividend hun kant op komt, niet groot. Het aandeel ABN Amro daalde vanochtend op de beurs met ruim 4 procent.