ABN AMRO stopt financiering Dakota Access-pijpleiding

De pijpleiding in de Amerikaanse staat North Dakota wordt gebouwd op het grondgebied van een indianenstam. Het gaat om een lening van naar verluidt 45 miljoen dollar, aan Energy Transfer Equity (ETE). Dat is het moederbedrijf van Energy Transfer Partners (ETP), een van de ontwikkelaars van de pijplijn.

De Eerlijke Bankwijzer had de Nederlandse banken in november opgeroepen te stoppen met de financiering van de pijpleiding. ABN AMRO had eerder al aangegeven het bedrijf alleen nog te financieren als er wat betreft de oliepijp een oplossing gevonden zou worden die ook aanvaardbaar is voor de indianen. Inmiddels is gebleken dat hiervan geen sprake is, aldus de zegsman van de bank.

Decreet Trump President Obama had de bouw van de Dakota Access op de lange baan geschoven, en een uitgebreid onderzoek gevraagd naar de gevolgen voor het milieu. Het opstellen daarvan had twee jaar kunnen duren, maar president Trump zette daar twee weken geleden met een decreet een streep door. Het US Army Corps of Engineers dat verantwoordelijk is voor de Amerikaanse waterwegen, mocht in opdracht van Trump toestemming verlenen voor de aanleg. Trump zette daar twee weken geleden met een decreet een streep door. Eén van de eerste decreten van Trump in januari was om het onderzoek naar de aanleg van de Dakota Access- en de nog grotere Keystone XL-pijpleiding zo snel mogelijk te herzien.

Reservaat van de Sioux-indianen Dat betekende een nederlaag voor de Sioux-indianen van het Standing Rock-reservaat in North Dakota en hun medestanders. De 1900 kilometer lange Dakota Access-pijp loopt straks vlak langs hun reservaat, en doorkruist het Oahe-meer dat de Sioux gebruiken voor hun drinkwater. De Sioux-indianen van Standing Rock, die maandenlang actievoerden tegen de pijplijn, riepen direct op tot wereldwijde protesten om de bouw tegen te houden. "Wij zijn onverschrokken in ons doel om de beslissing van het leger aan te vechten", zei Sioux-voorzitter David Archambault. De Sioux vrezen dat de pijplijn het water kan vervuilen en dat tijdens de werkzaamheden heilige begraafplaatsen worden geschonden. Standing Rock is de laatste plek waar de pijplijn moet worden doorgetrokken, daarna kan die binnen drie maanden over de hele lengte olie gaan vervoeren. De Sioux vrezen dat de pijplijn het water kan vervuilen en dat tijdens de werkzaamheden heilige be­graaf­plaat­sen geschonden worden. Sinds april 2016 bivakkeren de indianen uit protest in kampen bij het Oahe-meer. Het verzet zwol aan; de Sioux van Standing Rock kregen bijval van andere stammen, veteranen, groene politici, milieuactivisten en Hollywood-acteurs. Op het hoogtepunt waren er duizenden mensen in de protestkampen. Meer dan eens ontaardden acties in een confrontatie met de politie; honderden mensen werden opgepakt.

