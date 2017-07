ABN Amro stapt uit de tabakssector

ABN Amro is de eerste systeembank in Nederland die uit de tabakssector stapt. De tabaksbelangen bij de bank zijn overigens niet heel groot. ABN Amro doet zaken met maar enkele ondernemers in de tabakshandel, grote fabrikanten zijn geen klant.

Maar de impact van de beslissing kan fors zijn. Andere banken en beleggingsfondsen zullen nu een standpunt moeten innemen. Zo wordt er al langere tijd grote druk uitgeoefend op het pensioenfonds ABP, dat meer dan een miljard euro belegt in de tabaksindustrie en geen afscheid wil nemen van die investeringen.

ABN Amro stopt rigoureus met de sigarettenindustrie. "We zullen de lopende contracten respecteren, maar wij gaan vanaf nu geen nieuwe contracten aan en wij zullen bestaande contracten niet verlengen of uitbreiden’’, aldus een woordvoerder van ABN Amro. De beleggingen die klanten via ABN Amro doen, vallen overigens buiten de maatregel. “Daar hebben wij geen invloed op.’’

Hartstichting De bank tekende gisteren een overeenkomst met de Hartstichting, die voor patiënten met hart- en vaatziekten campagne voert voor terugdringing van het tabaksgebruik. ABN Amro gaat samenwerken met dit gezondheidsfonds. De Hartstichting hevelt de helft van haar vermogen, ongeveer 35 miljoen, over naar de bank. ABN Amro wil de Hartstichting gaan helpen bij fondsenwerving en projecten op het gebied van gezondheidszorg. De bank wijst er op dat roken de belangrijkste vermijdbare oorzaak is van ziekte en sterfte. Jaarlijks overlijden in Nederland 20.000 mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. De maatschappelijke kosten van roken worden door het economische onderzoeksinstituut berekend op 2000 euro per persoon per jaar. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, hoopt dat andere financiële instellingen hun maatschappelijk beleid nu ook aanscherpen. Het fonds was al langer in gesprek met ABN Amro over een vorm van samenwerking. ,,Wij zijn twee jaar geleden begonnen met het rookvrij maken van onze eigen leveranciers. Bedrijven die voor ons werken, mogen geen relatie hebben met de tabaksindustrie. ABN Amro heeft echte betrokkenheid getoond. Er is groot draagvlak voor de maatregel bij deze bank. Wij hopen dat hier een signaalfunctie van uitgaat naar andere banken en beleggingsfondsen.’’ De ta­baks­in­du­strie maakt willens en wetens een product waardoor mensen op grote schaal vroegtijdig overlijden Floris Italianer, directeur Hartstichting Ook Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN Amro, hoopt dat andere financiële instellingen het voorbeeld volgen. "Wij delen de ambitie van de Hartstichting om het aantal doden en ernstig zieken door roken terug te dringen." De Hartstichting heeft nog financiële relaties met andere grote banken (Rabo, ING en Van Lanschot). Ook met deze instellingen voert het gesprekken. Italianer noemt het ‘wrang en kortzichtig’ dat pensioenfonds ABP nog grote bedragen investeert in de tabaksindustrie. "Buitengewoon onverstandig. Dat beleid is op termijn niet meer vol te houden, het wringt aan alle kanten. ABP moet zo snel mogelijk uit de tabak stappen.’’ Het ambtenarenpensioenfonds zegt dat het niet wil stoppen met investeringen in de tabaksindustrie, omdat er wel meer bedrijfstakken zijn die weerstand oproepen. Italianer: "ABP zegt: als wij vandaag stoppen met tabak, moeten we morgen stoppen met alcohol. Maar dan heb je de discussie niet begrepen. Tabak hoort thuis bij de clusterbommen van de wapenindustrie, waarin pensioenfondsen al jaren niet meer investeren. De tabaksindustrie maakt willens en wetens een product waardoor mensen op grote schaal vroegtijdig overlijden. Een bedrijfstak die daar bij vol bewustzijn mee doorgaat verdient het te worden uitgesloten.’’

