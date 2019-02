ABN Amro speurt met big data succesvol naar uitbuiting en mensenhandel

In een eerste pilot heeft ABN Amro ‘tientallen’ ongebruikelijke situaties ontdekt en gemeld. De Nederlandse Financial Intelligence Unit heeft enkele zaken na analyse als verdacht bestempeld en overgedragen aan de opsporingsdienst van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoeveel zaken dat zijn, wil de Inspectie nog niet zeggen. Projectmanager Steef de Vries van de voormalige arbeidsinspectie bevestigt dat deze dossiers anders niet op zijn bureau waren beland.

“Tot voor kort waren we afhankelijk van fysieke meldingen of inspecties. Maar omdat het bij mensenhandel en uitbuiting om geld gaat, kun je misstanden ontdekken door goed naar transacties te kijken. Dit heeft een enorme potentie”, zegt De Vries.

Het is gebruikelijk dat banken informatie afstaan in een onderzoek naar mensenhandel. Dat doen ze dan op verzoek. Hier gebeurt het omgekeerde: zonder concrete aanwijzing doorzoekt de bank de overboekingen in het computersysteem. Voor zover bekend gebeurt dat nog nergens in de financiële wereld.

Algoritme

Sinds 2016 is een complexe zoek­opdracht ontwikkeld, een algoritme. Inmiddels telt deze dertig variabelen of aanwijzingen voor arbeidsuitbuiting. Een voorbeeld is een bankrekening waarop het gestorte salaris meteen volledig gepind wordt. Dat kan betekenen dat de eigenaar van de rekening het geld moet afstaan. Ook wordt gekeken of iemand bijvoorbeeld uit Oost-Europa of Azië komt.

“We zijn in het hoofd gaan zitten van de crimineel. Hoe gaat hij te werk? Welke sporen laten zijn praktijken achter bij de bank?”, zegt socioloog en jurist Jill Coster van Voorhout van de UvA. “Vervolgens kunnen we patronen en netwerken van mensenhandel ontdekken die anders verborgen blijven.”

Maria Anne van Dijk, verantwoordelijk voor mensenrechten bij ABN Amro. © ABN Amro

Maria Anne van Dijk, bij ABN Amro verantwoordelijk voor mensenrechten, noemt het project een succes. Ze geeft het voorbeeld van een buitenlandse kok in een Nederlands restaurant. Hij spreekt de taal niet en zijn bankpas is in handen van de werkgever. Die betaalt hem onder het minimumloon en beschikt vrijelijk over zijn geld, om te pinnen of leveranciers te betalen. Als die bankrekening van ABN Amro is, kan de bank deze noodsituatie met de nieuwe methode ontdekken.

Om criminelen niet in de kaart te spelen, mogen niet te veel indicatoren bekend worden, zegt Coster van Voorhout. Het algoritme kan verfijnd worden door de ervaringen van slachtoffers te gebruiken. “Hoe verliep de uitbuiting precies? Moest je zelf pinnen of eiste de uitbuiter een machtiging over de bankrekening?”