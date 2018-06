ABN Amro negeerde aanwijzingen van witwassen door omstreden klanten

Klanten die zelfs het omstreden juridisch advieskantoor Mossack Fonseca niet meer wil bedienen, bankieren nog gewoon bij staatsbank ABN Amro. Signalen van witwassen rond omstreden klanten leidden bij de bank niet tot nader onderzoek, blijkt uit interne correspondentie bij ABN Amro, die in handen is van Trouw.

Uit de nieuwe gelekte gegevens van de Panama Papers blijkt dat Mossack Fonseca direct na de eerste publicaties in 2016 afscheid wil nemen van de Israëlische diamantmiljardair Daniel Steinmetz. De Panamezen maken bij de financiële toezichthouder FIA van de Britse Maagdeneilanden zelfs melding van mogelijk witwassen door Steinmetz en 31 aan hem gelieerde bedrijven in belastingparadijzen.

Vijf van die vennootschappen duiken in de Panama Papers op in relatie tot een lening van de Belgische tak van ABN Amro. Zij staan gezamenlijk garant voor een krediet van 100 miljoen dollar dat ABN in februari 2016 verstrekt aan Diacore, het diamantbedrijf van Daniel Steinmetz. Die lening is nog altijd actief, zo blijkt uit interne correspondentie van ABN Amro.

Daarnaast is er nog de omstreden broer Beny Steinmetz, die betrokken is bij een grote omkopings- en corruptiezaak in het West-Afrikaanse Guinee. Een regeringscommissie concludeerde in 2014 dat hij enkele jaren eerder via omkoping de rechten had verkregen op een grote ijzerertsmijn in dat land. Zijn bedrijf BSGR verkreeg de concessie in 2008 voor 160 miljoen dollar en verkocht de helft daarvan korte tijd later voor 2,5 miljard. Sindsdien is hij onderwerp van onderzoek in de Verenigde Staten, Zwitserland en Israël. In dat laatste land werd hij eind vorig jaar gearresteerd vanwege de omkopingszaak.

Steinmetz blijkt bij die bank een rekening te delen met Dan Gertler, een Israëlische miljardair die verdacht wordt van grootschalige omkoping en corruptie in Congo. Eind vorig jaar plaatst de Verenigde Staten Gertler daarom op de sanctielijst, waardoor het in Amerika strafbaar is om zaken met hem te doen.

De witwasverdenkingen van Mossack Fonseca tegen Steinmetz zijn bepaald niet nieuw. De Panamezen baseren zich op publicaties uit 2015, toen de diamantmiljardair werd genoemd in de zogeheten SwissLeaks, over geheime rekeningen bij de Zwitserse tak van de Britse bank HSBC.

Project pedro

In 2016 publiceerden Trouw en Het Financieele Dagblad al dat Daniel en Beny Steinmetz klant zijn bij ABN Amro. De bank ontkende dat: zij zouden alleen zaken doen met Daniel Steinmetz, die niet betrokken was bij de omkoping. Maar in interne e-mails van ABN Amro die Trouw en FD vorige week onder ogen kregen, geeft het hoofd van de woordvoering bij de bank toe dat dat niet klopt. “We zijn destijds het schip in gegaan omdat we ervan overtuigd waren dat Beny Steinmetz geen klant bij ons was. Dat bleek daags na publicatie anders te liggen…”

Naar aanleiding van de publicaties van 2016 startte ABN Amro een maandenlang onderzoek dat de bank miljoenen heeft gekost. ‘Project Pedro’, zoals het onderzoek intern werd gedoopt, leidde ertoe dat ABN Amro van acht klanten afscheid heeft genomen, zo vertelde een bij het project betrokken manager onlangs tijdens een conferentie in Amsterdam. Daniel Steinmetz zit daar niet bij.

Wij doen geen mededelingen over - al dan niet - klanten ABN Amro

Uit de interne e-mails blijkt dat er zelfs geen extra onderzoek is gedaan naar de Israëliër. “Ik zie (…) dat er in ieder geval geen Enhanced Due Diligences zijn uitgevoerd”, schrijft een senior inlichtingenspecialist van de bank aan de woordvoering. Dat staat voor een extra klantencontrole, waartoe banken veelal verplicht zijn als klanten publicitair in opspraak raken.

ABN Amro laat in een officiële reactie weten: “Wij doen geen mededelingen over - al dan niet - klanten.”