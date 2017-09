ABN Amro aan de Zuidas: 16.000 spijkerbroeken en een groene filosofie

In welke sectoren de klanten van de bank ook zitten, of ze nu particulier zijn of een bedrijf hebben, ABN Amro wil ze alle 5,5 miljoen betrekken bij de circulaire economie waarin afval niet bestaat omdat alle grondstoffen worden hergebruikt. Om de klanten daarbij te helpen en de boodschap te verspreiden, opent de bank aan de Amsterdamse Zuidas morgen een circulair gebouwd paviljoen met ruimtes voor vergaderingen, conferenties, evenementen en horeca. Ook de buurt is welkom - de eerste bruiloft in de bar op het dak is al geboekt.

"De klanten moeten mee in de duurzame gedachte. Dat wordt bij ons heel breed gedragen", zegt Mark van Rijt, directeur customer experience bij ABN Amro. "De helft van de klanten wil verduurzamen, maar ze weten niet hoe. Vanuit bedrijven is die vraag nog veel groter. Hier kunnen ze partijen vinden die hen een stapje verder helpen. Dat is goed voor de klant en goed voor de bank."

Er zitten 16.000 spijkerbroeken in de ge­luids­iso­la­tie

ABN Amro heeft daar ook doelen aan verbonden: in 2030 moeten alle door de bank gefinancierde huizen en gebouwen gemiddeld het energielabel A hebben en over zes jaar moet het gemiddelde op de zakelijke markt op het C-label zitten.

Alleen maken wat nodig is Met het nieuwe gebouw wil de bank laten zien wat dat is, circulair bouwen. Het heet Circl, de e waarmee deze cirkel in het Engels eindigt, is bewust weggelaten. Want circulair bouwen betekent ook, doceert Van Rijt: alleen dat maken wat nodig is. Dat geldt in de eerste plaats voor het gebouw zelf. "Het meest duurzame bouwen is: niet bouwen", zegt de bankdirecteur. Maar dat was geen optie. Het imposante hoofdkantoor aan de Amsterdamse ringweg is gebouwd voor 3000 mensen. Er maken nu dubbel zoveel mensen gebruik van. Om ruimte te scheppen moest er een vergaderlocatie bij. Circl, rechthoekig, met een ondergrondse verbinding naar het hoofdkantoor, is al een paar maanden in gebruik. Trots en overtuigd van de juistheid van de keuzes, loopt Van Rijt door het gebouw. Het wordt in de zomer gekoeld met grondwater, dat is met 17 graden prima geschikt. Voor de akoestiek is een laag stof op de wanden aangebracht, gemaakt van bedrijfskleding van werknemers van ABN Amro. Er zitten 16.000 spijkerbroeken in de geluidsisolatie. Het houten skelet is van Limburgs larikshout, de vloer is van gesloopt hout, aan de gevel hangen 4200 biologisch geteelde planten, Van Rijt omschrijft het restaurant als 'vegetarisch met een beetje vis en vlees'.

Twintig procent duurder Alles is zo gemaakt dat het hergebruikt kan worden. Nu is niet in te schatten hoeveel dat ooit nog kan opleveren. Maar voorlopig is de bank met het circulaire bouwen zo'n twintig procent duurder uit, de totale kosten kwamen uit op zo'n 18 miljoen euro. Met de bankiers gaat ook kritische gepraat worden over de fi­nan­cie­rings­mo­del­len Pakhuis De Zwijger-directeur Egbert Fransen Met deze investeringen en de inhoudelijke aansluiting bij de duurzame trend is voor de bank geld te verdienen - Van Rijt is de laatste die dat zal ontkennen. "Ja, en natuurlijk hopen we dat de klanten niet meer naar Triodos gaan of ASN." Deze kleine concurrenten zijn over de hele linie veel verder in het circulaire denken en trekken klanten die daar bewust naar op zoek zijn. Van Rijt: "Wij vinden het belangrijk om mensen die niet in de kopgroep zitten maar in het peloton, te stimuleren en te helpen bij verduurzaming. Wij willen de mensen meenemen die nog niet in die groene trend zitten." Bij Triodos Bank is er trouwens waardering voor deze initiatieven van ABN Amro. Een woordvoerder noemt het 'ongelooflijk goed' dat een grote bank circulair gaat denken. En de samenleving, vertrouwt die de motieven van de grote bank die in 2009 nog door de staat moest worden gered? Van Rijt merkt nog wel restanten van het wantrouwen. Maar dat hindert hem niet nieuwe, groene wegen in te slaan: "Je kunt twee dingen doen. Je kunt niks doen, dan weet je zeker dat je niks bijdraagt. Of je kunt het wel doen. En als mensen ervaren wat het is en wat we doen, dan zeggen ze wauw, we geloven jullie intenties."

Pakhuis De Zwijger betrokken bij programmering Circl moet ook een centrum worden voor debat over de circulaire economie. Voor de programmering werkt ABN Amro samen met Pakhuis de Zwijger, een platform in Amsterdam voor discussie en debat. Vrijdag is er een mini-symposium over de vraagstukken die op de Zuidas spelen, zoals mobiliteit. Dat debat is nadrukkelijk ook voor bewoners rond het zakelijk centrum. Aangezien ABN Amro de Dutch Design Week in Eindhoven sponsort, komt er een discussieprogramma over duurzaamheid en design. En met de bankiers gaat gepraat worden over de financieringsmodellen. Kritische vragen moeten ook aan de orde kunnen komen, zegt Pakhuis-directeur Egbert Fransen. "Dat is niet het startpunt, maar dat kan op een ander moment."

