Abdi Nageeye beloond voor groots denken in marathon van Amsterdam

Abdi Nageeye is net begonnen met atletiek als Kamiel Maase in 2007 het Nederlandse record op de marathon op 2.08.21 brengt. Nageeye, jochie van achttien, droomt ervan om net zo goed te worden.

Maar groots denken, dat durft de vluchteling uit Somalië niet. Hij groeit op met de Nederlandse mentaliteit van normaal doen. Die bescheiden instelling zit hem lang dwars. Zondag gooide de 28-jarige atleet tijdens de marathon van Amsterdam al zijn angsten overboord. In een perfecte race zette Nageeye een nieuwe nationale toptijd neer van 2.08.16 seconden in een snelle marathon waar vijf lopers onder de 2.06 gingen en de Keniaan Lawrence Cherono met 2.05.09 voor een parcoursrecord zorgde.

Vijf kilometer voor de finish doorbrak Nageeye een mentale barrière. Zijn benen waren volledig verzuurd, hij kon niet meer. Tot hij aan Kenia dacht, waar hij op hoogte traint met de beste marathonlopers ter wereld. De Afrikanen zeggen het hem zo vaak: ‘denk toch wat groter, Abdi’. ‘Geloof in jezelf’.

In de eindfase van de wedstrijd over 42,195 kilometer herhaalt Nageeye de woorden van de Kenianen als een mantra in zijn hoofd. “Niet aan de finish denken, stap voor stap gaan. Doorbijten. Pijn lijden nu, dan kun je er de rest van je leven van genieten.”

Het relatief rustige tempo is misschien juist zijn redding geweest in het warme weer met een hoge luchtvochtigheid. Nageeye spaarde energie en kon in de laatste meters nog sprinten. “Ik was in de tweede helft van de marathon altijd langzamer dan de eerste helft. Nu liep ik heel vlak. Ik had wel het geluk dat er veel achterblijvers waren uit de kopgroep; daar kon ik steeds naartoe lopen.”

Ze kregen het te verduren van hun landgenoot, die de eerste helft mopperend over de weg liep. Het ging hem te langzaam. Nageeye verontschuldigt zich. “Je kent me”, lacht hij. “Ik zat echt te vloeken en te schreeuwen. Ik kwam halverwege door in 64 minuten en een beetje en daar was ik niet blij mee.”

De nummer elf van de Spelen in Rio gaat diep. Hij loopt zijn lichaam ‘naar de klote’, zoals hij na de finish vertelt. Maar wat voelt dat Nederlandse record lekker. “Ik heb er zoveel voor gelaten. Soms vraag ik me af waarom ik mezelf al die pijn aandoe. De laatste vijftien minuten waren hele pijnlijke. Maar wel hele mooie.”

Kom op, help me

Die achterblijvers kregen trouwens ook nog wat verzoekjes van hem. Tegen een paar Kenianen uit zijn trainingsgroep schreeuwde hij dat ze hem moesten helpen in de laatste kilometers. “Kom op, help me nou. Please please, misschien haal ik het nationale record”, herhaalt Nageeye zijn smeekbode. “Die jongens zaten ook allemaal stuk. Maar toen is er ééntje een kilometer lang voor me gaan lopen.”

Met zijn Nederlandse achtergrond en Afrikaanse trainingen plukt Nageeye de vruchten van twee werelden. Zijn Nederlandse voordeel is volgens Valentijn Trouw, manager bij Global Sports Communication, de manier van organiseren. “Hij zorgt dat hij goede schoenen heeft, dat hij zijn eten voor elkaar heeft, dat hij zijn veters goed strikt en geen knullige fouten maakt”, zegt Trouw.

In Afrika leerde Nageeye onbegrensd denken. “Afrikanen zijn soms slordig in de details, heel amateuristisch. Ze vergeten van alles. Daar zit tegelijkertijd een kracht in. Ze zijn mentaal ongelofelijk sterk omdat ze zich niet druk maken over kleine dingen. Ze zijn extreem gefocust.”