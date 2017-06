Aardverschuiving China: zeker 140 mensen bedolven onder het puin

De krant meldt dat regen de oorzaak is geweest van de aardverschuiving, die het plaatsje om zes uur 's ochtends (lokale tijd) trof. Op beelden is te zien hoe reddingswerkers met bulldozers op zoek zijn naar overlevenden.



Door de aardverschuiving werd ook een deel van een rivier bedolven in het bergachtige gebied, waar vooral Tibetanen en de Qiang wonen. De provincie Sichuan wordt vaker getroffen door natuurgeweld. In 2013 kwamen honderden mensen om het leven bij een aardbeving. In 2008 kostte een van de grootste aardbevingen uit de geschiedenis het leven aan zeker 70.000 mensen.

China wordt al weken geteisterd door hevige regenval. De buien veroorzaken overstromingen en ook op verschillende andere plaatsen waren er aardverschuivingen. Zeker vier mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Chinese media melden dat in totaal 390.000 mensen door het natuurgeweld zijn getroffen.

De hulp komt nog niet goed op gang. Uren na de aardverschuiving zijn slechts drie overlevenden onder het puin vandaan gehaald, meldt persbureau Reuters.

© REUTERS

Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. © AFP

© AP

