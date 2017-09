Aardbevingsalarm behoedt Mexico voor veel meer doden

God is tegen ons, vrezen de Mexicanen. Amper bekomen van een klap van 8,1 op de schaal van Richter twee weken geleden, ging het dinsdagmiddag alweer mis: een aardbeving met de kracht van 7,1 deed delen van het land en de hoofdstad schudden. De hele nacht groeven reddingswerkers en buurtbewoners door om overlevenden uit het puin te redden.

De beving was lichter dan die op 7 september, maar het epicentrum lag nu - op 150 kilometer afstand - dichterbij Mexico-Stad met zijn 20 miljoen inwoners. Toen vielen 90 doden in het zuiden, nu was de metropool de klos.

Mexico is bekend met aardbevingen, omdat het op een ring van vuur ligt. De Pacifische en Noord-Amerikaanse tektonische platen schuiven langs elkaar heen, en dan is er nog de Cocosplaat die onder de Noord-Amerikaanse wil kruipen. De laatste veroorzaakte beide septemberbevingen.

Vijftien scholen ingestort

Dinsdag stortten in Mexico-Stad op 44 locaties gebouwen in, waaronder 15 scholen. Op één school vielen 20 doden en dertig gewonden. Twee miljoen mensen zitten volgens burgemeester Miguel Ángel Mancera zonder stroom of telefoonbereik. Maar het had vele malen erger kunnen zijn.

Precies 32 jaar geleden joeg een aardbeving met kracht 8 minstens 10.000 mensen de dood in en 30.000 raakten gewond door het instorten van 1300 gebouwen. Juist gisteren was er een grote oefening ter herinnering aan die ramp. Een paar uur later klonk het alarm weer. De Mexicanen renden nogmaals naar buiten. “Aardbevingen zijn één van de weinige dingen die wij serieus nemen”, zei een vrouw tegen de BBC.

In sommige wijken kwam het alarm pas na de eerste trillingen

Op 7 september hadden zij 86 seconden voor de beving begon. Ook dinsdag verlieten zij na het seismisch alarm massaal hun werkplek of woning, wat talloze levens spaarde. Maar door de nabijheid van het epicentrum was de reactietijd veel korter, in sommige wijken kwam het alarm ná de eerste trillingen. Toch helpt ook een laat alarm bij het besef dat het ernstig is.

Er is veel gebeurd aan preventie en bewustzijn sinds die vervloekte dag in 1985. In 1990 introduceerde Mexico een van de effectiefste vroege waarschuwingssytemen. Sasmex ('seismisch alert systeem Mexico') bestaat uit meer dan 8200 sensoren in de risicodeelstaten Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca en Mexico-Stad. De sensoren geven beweging aan, waarop Sasmex de intensiteit van de komende beving berekent. Bij meer dan 5,5 krijgen alle ambtenaren en nooddiensten in risicogebieden een waarschuwing. Daarna volgen voor de bevolking alarmsignalen via sirenes, radio en tv-stations en een mobiele app. “Dat gebeurde in 2014 rond Acapulco binnen tien seconden. Niemand stierf”, aldus Luis Felipe Puente, hoofd van Mexico’s afdeling burgerbescherming.