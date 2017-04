Aardbeientrifle (maar dan niet gestapeld)

Als een ongegeneerde ramptoerist spoedde ik mij naar Marks & Spencer na het nieuws dat de twee Nederlandse winkels gaan sluiten. Nog even snel inslaan, want de eetafdeling van M&S, die is legendarisch hoor. Crumpets, raspberry preserve (lees: heel chique frambozenjam), sinaasappelmarmelade, lemon curd, koekjes met absurd veel gember en chocola, het verdween allemaal rap in mijn mandje.

Door naar de hartige sectie om mijn beroepsmatige honger te stillen. Maar wat blijkt: Engelsen doen niet aan pakjes en zakjes, althans niet aan de wereldgerechtpoedermixen waar wij zo dol op zijn.

Wat ze wél hebben zijn koelkasten vol kant-en-klaarmaaltijden. Onderverdeeld in Italiaans (altijd goed), gastropub (denk: shepherd’s pie, beef wellington, chili) en veel toetjes (van cheesecake tot weddingcake). Maar vooral indrukwekkend is de Indiase collectie, vol biryani’s en pakora’s en al die andere zaken die in Engeland net zo doodnormaal zijn als nasi en saté bij ons.

Het intrigerendst: een doos met ‘Lamb Rogan Josh’, langzaam gegaarde lamscurry. Alleen bleek pas thuis naast de magnetron dat hij een uur in de oven moest. Een uur! Gelukkig bleek het wachten de moeite waard: de bonk vlees viel bij aanraking uiteen in botermals, subtiel-pittig draadjesvlees. Wat groente en naanbrood erbij en klaar. Zelfs dat is heerlijk, heel wat anders dan die uit onze eigen supermarkt. Is dan alles halleluja?

Welnee. De Scotch eggs (eieren in een gehaktbal) bleken oud ei in karton met een frituursmaakje, de saucijzenbroodjes waren ultraflauwe hap, de custard gewoon dunne vanillevla en de aardbeientrifle een mierzoet, zompig geheel. Selectief shoppen is het devies. Want het goede nieuws: volgens de caissière zijn ze voorlopig nog wel even open. En die trifle? Die maken we zelf, want er zijn weer Hollandse aardbeien gesignaleerd. Snel klaar en beslist niet zompig, want niet urenlang gestapeld in een schaal, maar in mijn zelfverzonnen deconstructed variant. Bent u ook eens hip met de Paas.

Zelf maken?

Custard:



• 500 ml volle melk

• 4 grote eidooiers

• 1 vanillestokje

• 75 g suiker

• ½ eetl maïzena

Custard: Doe de melk in een pan met dikke bodem. Snij het vanillestokje in de lengte doormidden, schraap het merg eruit en doe merg en stokje bij de melk. Laat rustig warm worden en een kwartier trekken op heel laag vuur, zonder te koken. Klop in een grote kom de eidooiers, suiker en maïzena lichtgeel met de mixer. Vis het vanillestokje en eventueel velletje uit de hete melk en giet voorzichtig in een straaltje bij de eieren, al kloppend. Giet alles terug in de (schone) pan en laat op zacht vuur binden onder regelmatig kloppen met een garde (± 10 min). Doe in een schenkkom, laat afkoelen en in de koelkast ijskoud worden, met plasticfolie op het oppervlak tegen de velvorming.

Cake: Snij de cake in dobbelsteentjes. Bak in een voorverwarmde oven (175 °C) in 10-15 minuten goudbruin en knapperig op een met bakpapier beklede bakplaat. Laat afkoelen.

Aardbeien: Snij in vieren. Rasp de schil van de ½ sinaasappel boven een kom, pers dan uit en doe het sap erbij plus de balsamico. Schep de aardbeien erdoor en laat minstens een half uur zo staan.

Laatste moment: Verdeel cakeblokjes en aardbeien over vier borden. Laat iedereen er aan tafel zelf custard over schenken. De hoeveelheid custard is trouwens dubbel genomen, dan heeft u Tweede Paasdag ook nog wat.