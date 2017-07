Aardappelschotel met Comté en frambozen

Deze kaas komt uit Franche Comté (Jura), waar bergbewoners van de nood een deugd hebben gemaakt. Hun speciale koeien grazen op hooggelegen weiden vol bloemen en kruiden, en zorgen voor aromatische melk. Nog steeds, want vanwege het EU-keurmerk mogen de boeren nauwelijks kunstmest gebruiken. Over bergpaden is melk moeilijker te vervoeren dan kaas, zelfs voor de 'Comtois, tête du bois', een man uit die streek met een 'houten hoofd' (een absolute doorzetter). En zo maken ze al sinds mensenheugenis kostelijke kaas in hun hoge dorpen. Hier en daar zelfs nu nog op de oude manier in 'fruitières' (melk werd als fruit beschouwd). Een goed gelukte Comté (officieel Gruyère de Comté) heeft 'weinige, kleine en vochtige oogjes'. 'Pommes de terre au comté' is een streekgerecht. Wij versterken het bijzondere aroma met frambozen. Lukt het niet Comté te krijgen, kies dan voor de Zwitserse Gruyère.

Ingrediënten voor twee personen circa 240 g geschilde, vastkokende aardappels

2 eetlepels melk peper,

zout 100 g doperwtjes (diepvries)

150 g grofgeraspte Comté

125 g frambozen

Bereiding De aardappels in plakjes naast elkaar in een ronde magnetronschaal leggen. Peper en zout en 2 eetlepels melk erbij. Toedekken met magnetronfolie of -kap. 6 minuten (= per 40 g 1 minuut) op de hoogste stand laten garen in de magnetron. De in een zeef onder de hete kraan ontdooide en uitgelekte erwtjes erop strooien, alles bedekken met een laagje geraspte Comté. Onbedekt nog 1 minuut in de magnetron. Gewassen en uitgelekte frambozen erover strooien. Meteen serveren. Wijn: Rosé d' Anjou. Menusuggestie Vooraf: Cantaloupe met amandelschaafsel. Met een aardappelronder bolletjes steken uit een rijpe cantaloupe-meloen. Over twee bordjes verdelen. Vlak voor serveren bestrooien met 4 eetlepels in een droge koekepan bruingebakken amandelschaafsel. Na: Nectarine met advocaat. Rijpe nectarines overgieten met kokend water. Koud spoelen, ontvellen en in parten snijden. Scheutje advocaat erover.

