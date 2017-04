Aardappelcrisis in Japan: 11 euro voor zakje chips

Dat het vandaag Stille Zaterdag is, de dag nadat we herdenken dat Jezus gekruisigd is, én de week dat Sylvana Simons de daders van de digitale lynchpartij waaraan ze onderhevig was aanklaagde, is toeval. Toch zette die combinatie me aan het nadenken over het enthousiasme van de meute om een individu dat er kritische, of teleurstellende ideeën op na houdt, joelend naar het marktplein te drijven.