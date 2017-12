Aanvullende zorgverzekering blijft populair, al gebruikt niemand hem volledig

Het is vlak voor de jaarwisseling in 2014 als Wesley IJzendoorn (31) de gemeente Den Haag 'een dikke vinger geeft'. Al jaren organiseert hij met een groep vrienden het vreugdevuur op het Noorderstrand van Scheveningen en elk jaar stelt de gemeente meer eisen: over de bijbehorende vuurwerkshow, over de veiligheid, over de geluidsoverlast.