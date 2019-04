Aanvaller Kim Jong-nam veroordeeld tot ruim drie jaar cel

Thi Huong werd ervan beschuldigd het dodelijke gif VX in het gezicht van Kim Jong-nam te hebben gesmeerd. Dat gebeurde in februari 2017, op het vliegveld van Kuala Lumpur in Maleisië. Kim Jong-nam overleed enkele uren nadat hij was aangevallen.

De vrouw was daar samen met medeverdachte Siti Aisyah. Die werd vorige maand opeens vrijgelaten, nadat alle aanklachten tegen haar werden geseponeerd. Beide vrouwen hebben altijd volgehouden dat ze dachten deel te nemen aan de opname voor een Bananasplit-achtig televisieprogramma.