Aanvaller bij Notre Dame neergeschoten door Franse politie

De aanvaller had een identiteitskaart bij zich met de afbeelding van een Algerijnse student, maakte minister Gérard Collomb van Binnenlandse Zaken bekend. Volgens Franse media droeg hij naast een hamer ook keukenmessen bij zich. De dader zou bovendien 'dit is voor Syrië' hebben geroepen. Het lijkt er vooralsnog op dat de man alleen handelde. De dader is afgevoerd naar het ziekenhuis.

De aanval zorgde voor paniek bij de door toeristen drukbezochte Notre Dame. De politie riep via Twitter mensen op weg te blijven van de populaire bezienswaardigheid. Zo'n negenhonderd mensen die binnen in de kathedraal waren, mochten niet naar buiten. Ook buiten de beroemde Parijse kerk sloegen tientallen mensen op de vlucht. Niet veel later liet de Franse politie via Twitter weten dat de situatie 'onder controle' is, en dat de mensen in de Notre Dame weer naar buiten mogen.

Uit voorzorg blijven verschillende metrostations in de buurt van de kathedraal nog gesloten. In Frankrijk geldt sinds er in 2015 een terroristische aanslag in Parijs plaatsvond waarbij jihadisten 130 mensen ombrachten de noodtoestand.

