Aanvallen is meedoen, bewijst Team Roompot in de Amstel Gold Race

Riesebeek rijdt bij Roompot. De ploeg met als doel de vroege ontsnapping. De ploeg die niet altijd met een grote luxe bus rondrijdt, maar soms ook met twee kleinere campers bivak opslaat. De ploeg die afhankelijk is van wildcards voor de grote races. Maar ook de ploeg waarvan sponsor Roompot nog twee jaar doorgaat met sponsoring, iets wat zaterdag tot een klein glaasje champagne leidde (overigens alleen voor de foto). Roompot heeft bovendien een optie voor nog eens twee jaar.

Lees verder na de advertentie

Als alle Nederlanders samen onderaan de Gulpenerberg staan, komen wij niet als eerste boven. Wij geven jongens wel een kans. Michael Boogerd, ploegleider Roompot

Dat was zeker goed nieuws, aldus ploegleider Michael Boogerd. Voor de ploeg natuurlijk, die inmiddels al vier jaar bestaat, maar ook voor het Nederlandse wielrennen. Volgens Boogerd is het belangrijk dat er ook een ploeg bestaat met jongens die het bij de World-Tour-teams als LottoNL-Jumbo of Sunweb niet redden. “Als alle Nederlanders samen onderaan de Gulpenerberg staan, komen wij niet als eerste boven. Wij geven jongens wel een kans.”

Voor de komende jaren is er meer geld beschikbaar. Hoeveel en waaraan dat kan worden besteed, daar heeft Boogerd geen antwoord op. “Dat gaan we de komende tijd bekijken. Het is in ieder geval fijn dat er nu snel duidelijkheid is over de sponsoring.”

Intussen kan het team door waar het goed in is: aanvallen. Eerder dit jaar viel dat al op in Gent-Wevelgem, toen Brian van Goethem en Jan-Willem van Schip in de finale meesprintten nadat ze in de vroege vlucht zaten. Meezitten, dat was ook de enige opdracht die de renners van Roompot zondag vooraf hadden. En nu was het Riesebeek die de kopgroep oranje kleurde.

Wurmen Aanvallen, dat lijkt in koersen als de Amstel Gold Race wel de beste manier voor Nederlanders om voorin te komen. In het jaarlijkse scharnierpunt dat de Amstel Gold Race is tussen het kasseienseizoen en de Ardennenheuvels komt het beste van twee type renners samen. De winnaars van de Vlaamse klassiekers (Terpstra, Sagan) zien de klimspecialisten (Valverde, Wellens) tegenover zich. Aanvallen, dat lijkt in koersen als de Amstel Gold Race wel de beste manier voor Nederlanders om voorin te komen. Daar is het voor Nederlanders momenteel moeilijk tussen wurmen, zeker omdat er niet een absolute specialist is. Zo kiezen Robert Gesink en Bauke Mollema al jaren voor de rondes. Wout Poels zou het moeten kunnen, maar hij moest nog herstellen van een sleutelbeenbreuk. In twee belangrijke koersen dit voorjaar zat Roompot dus wél mee in de finale. Voor de ploeg een goede prestatie, ook al kon Riesebeek zondag niet tegen de grote namen op. Geef toe, hij is maar een ‘kleine renner’, zegt hij na afloop. Toch vond hij zichzelf opeens terug in de finale. Daar zit hij niet heel vaak in. Nou ja, dit jaar reed hij wel voorop in de Volta Limburg Classic, een andere grote koers in de Limburgse heuvels. Daar sloeg hij in de laatste kilometers alleen spectaculair over de kop toen hij een bochtje miste. Er was geen schade. Tekst loopt door onder de afbeelding De Deen Michael Valgren Andersen kwam na een sprintduel met de Tsjech Roman Kreuziger als eerste over de finish in Valkenburg. © EPA Dit keer ‘bleef hij recht’ en werd hij pas na de Bemelerberg uiteindelijk gelost. Het koersverloop had hem wel geholpen, vertelde hij. De kopgroep, met Bram Tankink als tweede Nederlander, kreeg al in het eerste uur ruim vijftien minuten voorsprong. Daardoor werden de koplopers pas ingehaald ná de Keutenberg op 28 kilometer van de finish. Valgren Andersen won een van de meest enerverende Amstel Gold Races van de laatste jaren.

Gelost Dat was een cruciaal moment, vond Riesebeek. Anders was hij op de steilste helling van de dag hoe dan ook gelost. Uiteindelijk finisht Riesebeek op een minuut van winnaar Michael Valgren Andersen, dit jaar ook al winnaar van de Omloop het Nieuwsblad. Boogerd, die ook al was hij ploegleider, Riesebeek de hele dag niet had gezien, vond het een knappe prestatie. “Dit is mooi voor nu, voor de ploeg en voor hemzelf en zijn ontwikkeling.” Het blikje is inmiddels bijna op. Bram Tankink komt aan, hij werd eerder al gelost. Er worden even handen geschud, voordat Tankink voorbij glijdt. Tankink: “De volgende keer doen we koffie tussendoor.”