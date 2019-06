Aanval op olietankers uitgevoerd door ‘een staat’. Maar welke?

Het was een gecoördineerde actie, uitgevoerd in opdracht van een staat. In de Veiligheidsraad presenteerden de VN-ambassadeurs van de Emiraten, Noorwegen en Saoedi-Arabië samen het onderzoek naar de gebeurtenissen op 12 mei. Toen werden vier tankers voor de kust van de Emiraten gesaboteerd. Twee daarvan voeren onder de Noorse vlag, een onder die van de VAE en twee onder de vlag van Saoedi-Arabië.

In minder dan een uur gingen destijds vier explosieven af die op de olietankers waren geplaatst. De aanvallen vonden bij de Straat van Hormuz plaats, een belangrijke zeevaartroute voor onder andere het vervoer van olie. De tankers werden door de aanvallers buiten werking gesteld maar niet tot zinken gebracht. Wel was volgens de onderzoekers de veiligheid van de commerciële vaart in gevaar. Zij vermoeden dat er een staat achter de aanval heeft gezeten omdat de actie heel specifieke expertise vereiste. Zo moesten de uitvoerders snelle boten kunnen navigeren en waren er goed getrainde duikers nodig die de explosieven heel precies wisten te plaatsen.

In de Vei­lig­heids­raad werd niet genoemd welk land er achter de aanval zou kunnen zitten. In elk geval niet hardop

In de Veiligheidsraad werd niet genoemd welk land er achter de aanval zou kunnen zitten. In elk geval niet hardop. De Verenigde Staten wezen direct na de aanval vorige maand wel al met een beschuldigende vinger naar Iran. Teheran had eerder gedreigd met acties in de Straat van Hormuz.

Afgelopen maanden liepen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran hoog op. Zo kondigde Washington oliesancties tegen het land af. De regering van president Trump verdenkt Iran ervan Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten te willen schaden. Teheran ontkent iets te maken hebben gehad met de aanval en beschuldigt de VS van het verspreiden van verzinsels.

Al viel de naam van Iran niet in de Veiligheidsraad, daarbuiten wees de Saoedische VN-diplomaat het land wel als dader aan. “We geloven dat de verantwoordelijkheid voor deze actie op de schouders van Iran ligt”, zei Abdallah Y. Al-Mouallimi.

