Aanval op 'laatste IS-bolwerk' in Mosul is begonnen

“Dit is het laatste hoofdstuk in de bevrijding van Mosul”, zei een Iraakse luitenant-generaal tegen persbureau Reuters over de operatie. De dichtbevolkte oude binnenstad is opgebouwd uit nauwe steegjes en moet waarschijnlijk huis voor huis worden heroverd.

Het is onbekend hoeveel IS-militanten zich in de binnenstad hebben verschanst. Volgens de Verenigde Naties verblijven er nog 100.000 burgers in het centrum. De toestanden zouden er erbarmelijk zijn door een tekort aan water, voedsel en geen toegang tot ziekenhuizen.

Mosul, de tweede stad van Irak, werd in 2014 veroverd door Islamitische Staat, dat kort daarna aankondigde een kalifaat uit te roepen in de overgenomen gebieden. Sinds oktober vorig jaar probeert het Iraakse leger, bijgestaan door de VS met straaljagers en adviseurs, Koerdische Peshmerga en andere bondgenoten de stad te heroveren.

De VN waarschuwt dat IS burgers als menselijk schild gebruikt. Het Internationale Rode Kruis vreest dat veel gebouwen in de oude stad van Mosul zullen instorten door de gevechten en nog meer burgerlevens zullen eisen. Het Iraakse leger liet in een reactie weten enkel ‘lichte wapens’ te gebruiken om dat gevaar terug te brengen.

De Iraakse troepen wisten de oostelijke kant van Mosul in januari in te nemen, maar het koste maanden om terreinwinst te maken op IS, dat zich ingroef tussen de burgerbevolking en tientallen zelfmoordterroristen op de troepenmacht afstuurde. Ook zette de terreurgroep tientallen booby traps, sluipschutters, drones uitgerust met bommen en bromfietsbommen in.

Corridor

Honderden burgers kwamen de afgelopen om door luchtaanvallen of door sluipschutters toen zij de stad probeerden te ontvluchten. Het Iraakse leger had een corridor opgezet voor veilige evacuatie, maar IS wist alsnog veel slachtoffers te maken. Sinds de bevrijding van de stad begon, hebben 850,000 burgers de stad ontvlucht. Een derde van het totaalaantal inwoners voordat Mosul in handen viel van IS.

De val van Mosul zou een grote klap zijn voor IS, dat de stad als zijn hoofdstad ziet in Irak. In de eeuwenoude al-Nuri moskee in de oude stad van Mosul riep IS-leider Baghdadi drie jaar geleden het 'kalifaat' in Syrië en Irak uit. Maar ook al valt Mosul, dan is IS nog niet helemaal uit Irak verdreven. Militanten van de terreurorganisatie houden zich nog op bij de Syrische grens en hebben de stad Hawija, tussen Bagdad en Mosul, nog in handen.

Ook in Syrië bezet IS nog een groot gebied, al verloren de terroristen ook daar de afgelopen maanden terrein. De hoofdstad van het zelf uitgeroepen 'kalifaat', in Syrië, Raqqa wordt omsingeld door de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

