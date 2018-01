Aanval op hotel in Kabul beëindigd, zeker vijf doden

De speciale eenheden schakelden zeker drie aanvallers uit. Minstens zes mensen raakten gewond. Volgens het ministerie drongen vier aanvallers kort na 21.00 uur plaatselijke tijd het hotel binnen en stichtten zij brand in de keuken. Vervolgens gingen zij verder het hotel in en verschansten zich op de vijfde verdieping.

Lokale media meldden op basis van politiebronnen al snel dat er doden waren gevallen en mensen werden gegijzeld. Ooggetuigen verklaarden voor de lokale zender Tolo TV dat zij op hun vlucht zeker vijftien doden hadden gezien. Dat is niet bevestigd. Het is nog niet duidelijk wie de aanvallers zijn en of zij daadwerkelijk gijzelaars maakten tijdens de aanval.

150 mensen gered Tijdens de aanval werden in totaal meer dan honderdvijftig mensen uit het hotel gered door de veiligheidsdiensten. Onder hen zijn 41 buitenlanders. Het is niet bekend uit welk land ze komen. Afgelopen donderdag waarschuwde de Amerikaanse ambassade in Kabul via een openbare boodschap nog 'op de hoogte te zijn van berichten dat extremistische groeperingen mogelijk een aanval voorbereiden op hotels in Kabul'. Maar in die boodschap werd met name een hotel in de buurt van de internationale luchthaven van de hoofdstad aangemerkt als mogelijk doelwit.