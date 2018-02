Aantijgingen van corruptie achtervolgen premier Netanyahu

“Netanyahu is geobsedeerd door controle op de media,” stelt Oren Perisco. Als journalist deed Perisco uitgebreid onderzoek naar het medialandschap in Israël. Informatie uit een lopend corruptieonderzoek, de zaak 4000, lijkt zijn stelling over de Israëlische premier te bevestigen. De Israëlische politie zegt dat er voldoende bewijs is om hem aan te klagen.

In de zaak 4000 staan telecommunicatiebedrijf Bezeq en de nieuwswebsite Walla centraal. Zakenman Shaul Elovitch, die naast een meerderheidsbelang in Bezeq ook Walla bezit, zou in ruil voor positieve berichten over Benjamin Netanyahu en zijn vrouw, geld en hulp hebben ontvangen bij het in stand houden van Bezeq’s dominante positie in de telecommarkt.

De krant Ha’aretz bracht al in 2015 aan het licht hoe Netanyahu en Elovitch elkaar tussen 2013 en 2015 meermaals troffen in Netanyahu’s residentie en hoe het management van Walla vervolgens kritische artikelen over Netanyahu en zijn vrouw tegenhield.

Onderzoek In de periode tussen 2014 en 2017 was Netanyahu minister van communicatie, een post die hij naast zijn premierschap vervulde. Door een rechterlijke uitspraak zag hij zich in februari vorig jaar genoodzaakt die ministerspost op te geven. Een van zijn eerste besluiten op de post communicatie was het ontslag van de toenmalige directeur-generaal. In zijn plaats benoemde hij vervolgens zijn vertrouweling Shlomo Filber. Enkele weken geleden beëindigde de Israëlische Veiligheidsautoriteit een langdurig onderzoek naar corruptie waarbij Bezeq, Elovitch en Filber betrokken waren. Toch maakte de politie vandaag bekend dat ze samen met vijf anderen uit Netanyahu’s naaste omgeving, zijn aangehouden. Analisten suggereren dat ze belastende verklaringen kunnen afleggen tegen Netanyahu zelf. De Israëlische politie onderzoekt nu de relatie tussen Netanyahu en Walla.

Verweven Het Israëlische medialandschap is klein en belangen tussen politici en zakenlui zijn er nauw met elkaar verweven, vertelt Prescio: “Commercieel zijn de media een ingewikkelde markt, media zijn niet winstgevend. Ze maken een rekensom waarbij ze weten dat ze een bepaald bedrag verliezen met hun mediaonderneming, maar waarbij ze ook weten dat ze meer dan dat bedrag terug kunnen verdienen met deals zoals het geval van Bezeq.” Het is geen noviteit dat politieke leiders in Israël verwikkeld raken in cor­rup­tie­on­der­zoek Het is geen noviteit dat politieke leiders in Israël verwikkeld raken in een corruptieonderzoek. In de jaren ’90, toen Netanyahu ook een periode premier was, was hij ook al het lijdend voorwerp van onderzoek. Hetzelfde geldt voor zijn opvolgers Ehud Barak en Ariel Sharon. Ehud Olmert werd in 2015 zelfs veroordeeld voor fraude en het aannemen van smeergeld. Hij bracht daarvoor ruim een jaar achter de tralies door. Hoewel Netanyahu, die de aantijgingen ontkende, politiek beschadigd is, heeft hij volgens peilingen nauwelijks aan steun verloren onder zijn electoraat. Ook zijn coalitiepartners blijven hem tot dusverre steunen. Oren Perisco verwacht voorlopig dan dat hij de storm zal doorstaan: “Het is een beetje als met Trump. Het lijkt zijn kiezers niet uit te maken of hij corrupt is of overspelig naar zijn vrouw. Ze steunen hem toch wel.”