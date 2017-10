Aantal vrouwen voor de klas blijft stijgen

Het aandeel vrouwen in het basisonderwijs stijgt nog verder, blijkt uit de nieuwe ‘Onderwijsatlas primair onderwijs’. Vorig jaar was 84 procent van het personeel vrouw, drie jaar eerder was dat 82 procent. Ook het aantal deeltijdbanen loopt verder op: ruim de helft van het basisschoolpersoneel werkt vier dagen of minder. Vooral vrouwen tussen de 35 en 55 jaar werken in deeltijd (zie grafiek).

Dat veel vrouwen kiezen voor een deeltijdbaan, wijt Ton Groot Zwaaftink deels aan de hoge werkdruk. “Het is best zwaar”, zegt de voorzitter van Arbeidsmarktplatform PO, de organisatie die de atlas maakt. In zijn optiek mag het zo zijn dat mensen minder gaan werken vanwege de te hoge werkdruk.

Het grote aantal deeltijdbanen in het basisonderwijs wringt met het oog op het oplopende lerarentekort. Doordat er minder afgestudeerden van de Pabo komen en veel oudere leraren de komende jaren met pensioen gaan, loopt het tekort volgens de Onderwijsatlas op tot zo’n 6000 voltijdsbanen in 2022. De grootste problemen dreigen te ontstaan in de Randstad, de Gelderse Vallei en Groningen.

Een halve dag extra Het lerarentekort is in theorie op te lossen als alle basisschoolleraren gemiddeld een halve dag extra zouden werken, zegt Frank Cörvers, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg. Maar om leraren daartoe te verleiden ‘moet je er flink tegenaan’. "Een oplossing kan zijn om de uren van de vijfde dag met vijftig procent meer salaris te honoreren. Zo compenseer je enerzijds de fulltimers voor de hoge werkdruk, anderzijds verleid je mensen om meer te gaan werken.” De PO-raad, de koepelorganisatie van basisscholen, noemt het een ‘illusie’ dat het lerarentekort verdwijnt door deeltijdwerkers te vragen om meer uren te maken. “Dat is vooral een kortetermijnoplossing”, zegt een woordvoerder. “Het is belangrijk om ook te kijken naar langetermijnoplossingen. We zullen het vak aantrekkelijker moeten maken. Dat kan onder meer door de salarissen te verhogen en te zorgen voor minder werkdruk.”