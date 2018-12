Aantal vermisten na verwoestende bosbranden Californië gedaald tot 25; dodental op 88

Bij de bosbranden in het noorden van Californië kwamen 88 mensen om het leven. Het stadje Paradise, met zo’n 27.000 inwoners, werd volledig in de as gelegd. Daardoor was het lang onduidelijk of er zich nog slachtoffers onder het puin bevonden.

Inmiddels zijn bijna alle 18.000 verwoeste gebouwen doorzocht en zijn er geen nieuwe slachtoffers meer gevonden, zo meldt persbureau Reuters. Veel vermisten die in de chaos een veilig heenkomen zochten, hebben zich pas later bij de autoriteiten gemeld.